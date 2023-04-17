Zeynep Demirel, 'Git Kuran-ı Kerim oku' yorumuna maruz bırakan takipçisine ateş püskürdü!

















ZEYNEP DEMİREL'DEN TAKİPÇİSİNE SERT CEVAP

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketlerinin en büyük yıkıma neden olduğu şehirlerden biri Hatay oldu.6 Şubat günü meydana gelen depremden sonra ligden çekilme kararı alan Hayatspor'un teknik hocası aynı zamanda eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.Analitik psikoloji kurucularından Carl Gustav Jung'un biyografisinin yer aldığı 'Ruhun Yaralı Şifacısı' (The Wounded Healer of Souls) adlı kitabı okuduğunu paylaşan Zeynep Demirel, bir takipçisinden gelen 'Git Kuran-ı Kerim oku' yorumuna maruz kaldı.Bu ifadeler karşısında öfkelenen ve aynı zamanda üzülen eski model, şu yanıtı verdi: