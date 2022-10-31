GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 13:44

Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!

Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı önce dövdü sonra 37 bıçak darbesi ile ölümüne neden oldu. Müebbet hapis cezasına çarptırılan zanlı, tek başına kaldığı cezaevi odasında kendini çarşafla asarak intihar etti.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 13:44
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Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!


Muğla'da Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cesedi, cezaevinde tek başına kaldığı odada çarşafla asılı halde bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından önce darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Kendisini de yaralayan zanlı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ GERİ ÇEKİLMESİ

Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini astı



Cinayetten 2 hafta önce karakola giderek Kemaloğlu'nun taciz edildiği iddiasıyla şikayette bulunan Zeynep Şenpınar'ın 5 gün evinden uzaklaştırılması kararı aldırdığı fakat daha sonrasında da geri çektiği belirlendi. 14 sandığından hüküm giyen Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandığı ve savcılıktaki ifadesi sonrasında da serbest bırakıldığı biliniyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Selim Ahmet Kemaloğlu

Tedavisinin ardından adliyeye götürülen Selim Ahmet Kemaloğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu hakkında "Fiziksel veya zihinsel olarak savunmasız bir kişiyi canavarca ve işkence duygusuyla öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Kemaloğlu hakkında iddianame hazırlayan savcı, Kemaloğlu'nun bu suçlamanın "canavarca sevgiye yol açarak kasten adam öldürme" fiiliyle bağdaşması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada; Zeynep Şenpınar'ı hiçbir sebep göstermeden ve maktulün hiçbir karşılıksız hareketine gerek kalmadan 37 kez bıçaklanarak öldürdüğü beyanı "Sanık, içgüdüsel tatmin amacı ile öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesi ile saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür" ifadeleriyle kaydedildi.

ONAYLANMIŞ CEZA İÇİN MAHKEME AÇILDI

Zeynep Şenpınar

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen karar duruşması sırasında mahkeme Kemaloğlu'nu "iyi hal"den indirimli müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verid. Şenpınar ailesinin avukatı ise yerel mahkeme tarafından verilen bu karara itiraz etti ve dosya İzmir Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sevk edildi. Temyiz Mahkemesi itirazı reddetmiş ve yukarıdaki kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz kararı verildikten sonra temyize gidildi ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Daire heyeti, dosyadaki temyiz incelemesini tamamladı ve heyet, sanığın ceza ehliyetine ilişkin bildirimin yetersiz ve hukuka aykırı olduğu ve sanığın korkunç, eziyetli ve fiziksel olarak savunmasız duygularla yapılan söz konusu eylemden dolayı daha ağır bir müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiği yönündeki itirazı reddetti. 22 Ekim'de Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ömür boyu hapis cezasını onandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Selim Ahmet Kemaloğlu

Adana F tipi kapalı yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cesedi, saat 08:00 sularında tok olarak bulunduğu cezaevi odasında karyolasının üst tarafında çarşaf ile asılmış olarak bulundu. Kendisini asarak intihar ettiği değerlendirilen Kemaloğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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