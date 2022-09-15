GÜNDEM
15 Eylül 2022 - 13:33

Zeynep Tosun X Trendyol sonbahar-kış koleksiyonu satışta

Zeynep Tosun, ilkbahar-yaz sezonunda Trendyol için çıkardığı ‘No Cool Kids in Fashion' kreasyonunun çehresini değiştirerek ‘Zeynep Tosun x Trendyol' sonbahar-kış koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunuyor.

GÜNDEM
15 Eylül 2022 - 13:33
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Zeynep Tosun X Trendyol sonbahar-kış koleksiyonu satışta


Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun ile sonbahar - kış sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı. 15 Eylül'de modaseverlerle buluşacak olan ve ‘No Cool Kids in Fashion' mottosunu temel alarak tasarlanan Zeynep Tosun Trendyol koleksiyonu, 80'ler döneminin ikonik altın heykel betimlemeleri ile lüks hayatın yansımalarını birleştiriyor.

Koleksiyona erkek giyim de eklendi
Trendyol için ürettiği kreasyonda ilk kez erkek koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sunacak olan ünlü modacı Zeynep Tosun; “İlk kez erkek koleksiyonu yapıyorum. Bu benim için kendimi sınadığım ve farklı bir koleksiyon oldu. Hafif bir geçişle gerçekten cool ve zamansız parçalara imza atmak istedim” dedi. 80'li yılların çarpıcı tasarımlarını ilham verici bulduğunu izah eden ünlü modacı toplam 71 opsiyondan oluşan koleksiyonu için, “Vatkalı dik/sert omuzlar, altın aksesuarlarla birleşen acid yıkama efektli Jean parçalar, David Bowie ilhamlı desenler koleksiyonu domine ediyor. 80'lerin gece hayatını yansıtan parçalar ise kadife elbise ve tulumlarda, altın aksesuarlı beyaz takım elbiselerde ve renkli derin dekoltelerde göze çarpıyor” diye belirtti.



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