Zeytin 25 TL, 4 kg deterjan 45 TL! ŞOK'ta izdiham yaratacak indirim o tarihte başlıyor!

ŞOK MARKET 26 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER







ŞOK Market son zamanlarda sık sık kampanyalarıyla adından söz ettiriyor. Müşteri yelpazesini kampanyalarıyla genişletmeye devam eden ŞOK Marketlerin 26 Nisan tarihli aktüel ürünlerinde birçok farklı ürün yer alıyor. Peki hangi ürünler indirimde? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.ŞOK Market her hafta düzenlediği aktüel ürünleriyle müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. ŞOK Marketin bu hafta aktüel ürünler kataloğunda birçok farklı kategoride yüzlerce ürün indirimli olarak satışa çıkacak. 26 Nisan tarihli aktüel ürünlerde Lio marka yeşil zeytin 400 gram 25 TL, Anadolu marka yeşil mercimek 25 TL, inci patates 28.95 TL, Mis Hellim peynir 32 TL, Uno Anadolu marka tam buğdaylı sandviç ekmek 17.95 TL, Uno Anadolu marka gurme hamburger ekmeği 29.95 TL, Elit Roast Beef marka 90 gram 29.90 TL, Elit marka kuru et 27.90 TL, Aytaç marka çerkez dana sucuk 300 gram 95 TL, Pınar marka hindi uzun sosis 43.90 TL, Karmen marka bisküvi 19.90 TL, Patiswiss marka bitter çikolatalı 100 gram draje 18.90 TL, Amigo marka 200 gram kabak çekirdeği 26.50 TL,Çamlıca marka 1.5 litre gazoz 15.50 TL, Rexona marka alışverişler için 15 TL hediye ve 25 TL ve üstü alışverişler için tost peyniri, enerji içeceği, Kocatepe Türk kahvesi, Ülker Biskrem, Cif gibi ürünlerde indirim uygulanacak. Aynı zamanda birçok farklı kozmetik ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde de indirim uygulanacak. Mon Amour marka lip gloss 19.90 TL, Mon Amour marka Super Size Me Maskara 29.90 TL, Mon Amour marka zeytinyağlı el kremi 23.95 TL, Mon Amour marka oje çeşitleri 11.90 TL, Gilette marka permatik 2'li 29.90 TL, Molfix marka avantaj paketleri 179.90 TL, Omo deterjan 94.90 TL, Finish marka parlatıcı 28.50 TL, Bingo marka yumuşatıcı 49.90 TL, Finish marka 1.5 kilogram tuz 32.95 TL, Calgon marka 500 gram kireç önleyici 37.45 TL, Domestos marka dağ esintili çamaşır suyu 53.50 TL, Porçöz marka pas ve kireç çözücü 1 litre 20.90 TL, Fairy Platinum bulaşık makinesi tableti 199.90 TL, Fairy Platinum Hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 217.95 TL olarak satışa çıkacak. Diğer bütün ekstra ürünler ise ŞOK Market resmi internet sitesi üzerinde vatandaşla paylaşılıyor.