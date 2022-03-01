Zeytin alanlarının maden çalışmalarına açılma kararı resmi olarak yayınlandı!













Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı maden yönetmeliği içerisinde değişiklik yapılmasıyla ilgili karar, 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 115. maddesine eklenen yeni hükme göre ise Türkiye'de elektrik ihtiyacının karşılanması için yürütülen madencilik faaliyetlerinde tapularda zeytinlik adına kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde ve aynı zamanda faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, faaliyeti yürütecek madencilik şirketinin iş bitiminde sahayı rehabilite olarak düzenledikten sonra eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartının alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş olan çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının maden çalışması yapılacak olan kısmının taşınmasına ve bu faaliyetler kapsamında zeytin alanlarını kaldırarak geçici tesisler inşa edilmesinin kamu yararına olarak kabul edildiği ve buna da Bakanlığı izni dahilinde olduğu kaydedildi.