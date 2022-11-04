﻿Zeytin Dalı Operasyonunda bacaklarını kaybetmişti! Gazi Muhammed Hasan Çeçen protez bacakla bugün hayata yeniden tutundu













PROTEZLER SAYESİNDE YAŞAMA TUTUNDU

"KENDİNİ ENGELLİ YERİNE KOYARAK BENİMLE ÖYLE EMPATİ KURDU"

"AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM"

ÇOK DİSİPLİNLİ BİR SPORCU

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Çeçen, 22 Mart 2018'de Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesiyle bacaklarını kaybederek gazi olmuş, yanında ki dört silah arkadaşı ise şehit düşmüştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeçen, birçok ameliyattan sonra hayata tutunmuş fakat 2 bacağı dizlerinden kesilmişti. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi ile rehabilitasyon tedavisi gören gazi protez bacaklarına kavuştu.Gazi olduktan bir sene sonra TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü basketbol takımına dahil olan Çeçen, sonrasında memleketi Tokat'ta tanıştığı Sedanur Çeçen'le evlenerek dünya evine girdi. 2023 yılı Nisan'da bir bebek sahibi olacak Çeçen, basketbol takımındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Gazimizin en büyük hayaliyse, basketbol alanında ay yıldızlı formayı giyebilmek.Yaralandıktan sonra Ankara'da bir dizi ameliyat olan Gazi Çeçen, doktorlardan aldığı destek ve moral ile protez bacakla ayağa kalkmayı başardığını söylüyor. Bu yaşadıklarının psikolojisini çok etkilediğini dile getiren Çeçen, "Ama hastanede protezi görünce hocalarımız olsun, çalışanlar dahi hep moral verince düzeldim. Hocalarımız sporla ilgilenmemi istedi. Protez kullanınca vücut spor istiyor. Bu süreçte basketbol oynayama başladım" dedi.Tedavisi devam ettiği süreçte eşi Sedanur Çeçen'le tanıştıklarını söyleyen Çeçen, "Yaklaşık 1 yıl önce evlendik. İlk karşılaştığımızda aslında ben çok heyecanlandım. Nasıl tepki verecek bilmiyordum. Heyecandan diyeceğim lafı unuttum. Kendini engelli yerine koyup benimle öyle empati kurdu. Ben ilk başta, 'benim bacağım yok nasıl olacak' diye düşündüm. Ama o hiç öyle düşünmedi. Nisan ayında bebeğimiz olacak inşallah. Çok güzle bir duygu" sözlerine yer verdi.TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın maçlarına katıldığını söyleyen gazimiz, "Takıma girdikten sonra ilk kez yurt dışına çıktım İspanya'ya. Orada 4'üncü olduk. Oradaki rekabeti gördük. Yabancı takımların oyuncularını gördük. Ailem ilk başlarda korktu, 'sandalye üzerinde belki düşersin kolunu, bacağını incitirsin' diye; ama zaman geçtikçe 'oğlumuz bir sporcu' demeye başladılar. Memlekette de o lafları duymaya başladım. En büyük hayalim milli takım forması giymek. Ay yıldızlı formayı üzerimde taşımak. Bunun için de gayret gerekiyor. Mesela takımımızda milli takımda şampiyonluk yaşamış insanlar var. Onların hayalini biz de yürütmek istiyoruz, bayrağı biz de taşımak istiyoruz. Onun için hedefim milli takım" dedi.TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörlüğü yapan Tamer Ertay, gazi Hasan Çeçen'le tanışma sürelerini anlattı. Ertay, "Muhammed Hasan Çeçen ile 2019 yılında bir tanışma sürecimiz var. Gerçekten Hasan benim hayatımda tanıdığım en disiplinli, en mücadeleci ve mücadeleyi bırakmayan, arkadaş ruhuna bire bir uyan ve takım içinde aile ruhunu benimseyen nadir sporculardan bir tanesi. Bu sezon ki ivmesi ile beraber tekerlekli sandalye basketbolunda ve Avrupa liglerinde ileride kendisinden çok bahsettirecek. Şu anda TSK'da ve Türkiye liglerinde kendisinin ismini duyurmak için elinden geleni yapıyor. Bu hafta ilk beşte başlayarak bunu kanıtladı. Kendisi bir asker olarak bu takımın içinde disiplini, asker ruhunu, askerlik bireyinin nasıl mücadele edeceğini gazilikten sonra birebir kanıtlayan nadir sporculardan bir tanesi. İnşallah bundan sonraki süreçte daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız" sözlerine yer verdi.