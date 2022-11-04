YAŞAM
04 Kasım 2022 - 18:42

﻿Zeytin Dalı Operasyonunda bacaklarını kaybetmişti! Gazi Muhammed Hasan Çeçen protez bacakla bugün hayata yeniden tutundu

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Çeçen, 22 Mart 2018'de Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesiyle bacaklarını kaybederek gazi olmuştu. 26 yaşındaki gazi Çeçen, 4 yıldan sonra protez bacaklarına kavuşarak hayata yeniden tutundu.

YAŞAM
04 Kasım 2022 - 18:42
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
﻿Zeytin Dalı Operasyonunda bacaklarını kaybetmişti! Gazi Muhammed Hasan Çeçen protez bacakla bugün hayata yeniden tutundu


Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Çeçen, 22 Mart 2018'de Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonunda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesiyle bacaklarını kaybederek gazi olmuş, yanında ki dört silah arkadaşı ise şehit düşmüştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çeçen, birçok ameliyattan sonra hayata tutunmuş fakat 2 bacağı dizlerinden kesilmişti.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi ile rehabilitasyon tedavisi gören gazi protez bacaklarına kavuştu.



Gazi olduktan bir sene sonra TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü basketbol takımına dahil olan Çeçen, sonrasında memleketi Tokat'ta tanıştığı Sedanur Çeçen'le evlenerek dünya evine girdi.

2023 yılı Nisan'da bir bebek sahibi olacak Çeçen, basketbol takımındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Gazimizin en büyük hayaliyse, basketbol alanında ay yıldızlı formayı giyebilmek.

PROTEZLER SAYESİNDE YAŞAMA TUTUNDU

Yaralandıktan sonra Ankara'da bir dizi ameliyat olan Gazi Çeçen, doktorlardan aldığı destek ve moral ile protez bacakla ayağa kalkmayı başardığını söylüyor.

Bu yaşadıklarının psikolojisini çok etkilediğini dile getiren Çeçen, "Ama hastanede protezi görünce hocalarımız olsun, çalışanlar dahi hep moral verince düzeldim. Hocalarımız sporla ilgilenmemi istedi. Protez kullanınca vücut spor istiyor. Bu süreçte basketbol oynayama başladım" dedi.

 gazi muhammed çeçen

"KENDİNİ ENGELLİ YERİNE KOYARAK BENİMLE ÖYLE EMPATİ KURDU"

Tedavisi devam ettiği süreçte eşi Sedanur Çeçen'le tanıştıklarını söyleyen Çeçen, "Yaklaşık 1 yıl önce evlendik. İlk karşılaştığımızda aslında ben çok heyecanlandım. Nasıl tepki verecek bilmiyordum. Heyecandan diyeceğim lafı unuttum. Kendini engelli yerine koyup benimle öyle empati kurdu. Ben ilk başta, 'benim bacağım yok nasıl olacak' diye düşündüm. Ama o hiç öyle düşünmedi. Nisan ayında bebeğimiz olacak inşallah. Çok güzle bir duygu" sözlerine yer verdi.

"AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM"

TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın maçlarına katıldığını söyleyen gazimiz, "Takıma girdikten sonra ilk kez yurt dışına çıktım İspanya'ya. Orada 4'üncü olduk. Oradaki rekabeti gördük. Yabancı takımların oyuncularını gördük.

Ailem ilk başlarda korktu, 'sandalye üzerinde belki düşersin kolunu, bacağını incitirsin' diye; ama zaman geçtikçe 'oğlumuz bir sporcu' demeye başladılar. Memlekette de o lafları duymaya başladım. En büyük hayalim milli takım forması giymek. Ay yıldızlı formayı üzerimde taşımak. Bunun için de gayret gerekiyor. Mesela takımımızda milli takımda şampiyonluk yaşamış insanlar var. Onların hayalini biz de yürütmek istiyoruz, bayrağı biz de taşımak istiyoruz. Onun için hedefim milli takım" dedi.

 gazi muhammed çeçen

ÇOK DİSİPLİNLİ BİR SPORCU

TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörlüğü yapan Tamer Ertay, gazi Hasan Çeçen'le tanışma sürelerini anlattı.

Ertay, "Muhammed Hasan Çeçen ile 2019 yılında bir tanışma sürecimiz var.

Gerçekten Hasan benim hayatımda tanıdığım en disiplinli, en mücadeleci ve mücadeleyi bırakmayan, arkadaş ruhuna bire bir uyan ve takım içinde aile ruhunu benimseyen nadir sporculardan bir tanesi. Bu sezon ki ivmesi ile beraber tekerlekli sandalye basketbolunda ve Avrupa liglerinde ileride kendisinden çok bahsettirecek.

Şu anda TSK'da ve Türkiye liglerinde kendisinin ismini duyurmak için elinden geleni yapıyor. Bu hafta ilk beşte başlayarak bunu kanıtladı. Kendisi bir asker olarak bu takımın içinde disiplini, asker ruhunu, askerlik bireyinin nasıl mücadele edeceğini gazilikten sonra birebir kanıtlayan nadir sporculardan bir tanesi. İnşallah bundan sonraki süreçte daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız" sözlerine yer verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?
2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri pasaport süresi harç ve defter bedeli miktarı
2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri pasaport süresi harç ve defter bedeli miktarı
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı
Kamuya binlerce işçi alımı başladı! 18-55 yaş arasındaki herkes başvurabilecek! Sınavsız alımlar için başvuru tarihini kaçırmayın
Kamuya binlerce işçi alımı başladı! 18-55 yaş arasındaki herkes başvurabilecek! Sınavsız alımlar için başvuru tarihini kaçırmayın
B sınıfı ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Bu kurumun kamuya sürekli eleman alımları başladı! Başvuru için son 3 gün
B sınıfı ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Bu kurumun kamuya sürekli eleman alımları başladı! Başvuru için son 3 gün
MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye 3 Kasım 2022 eleme adayları
MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye 3 Kasım 2022 eleme adayları
Son Haberler
﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o işçi yaşam savaşına yenik düştü
﻿Bartın'dan kahreden haber geldi! Maden faciasından kurtarılan o...
Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?
Dilek Ertek kimdir, öldü mü, neden öldü?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir, nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nasıl, nereye yapılır, şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlaşma nakdi yardım...
2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri pasaport süresi harç ve defter bedeli miktarı
2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl...
Survivor Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda: Tangalı pozlar olay yarattı
Survivor Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda: Tangalı pozlar olay...
Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?
Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?
Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı çocuktan haber var! Doktoru sağlık durumunu bildirdi
Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı çocuktan haber var! Doktoru sağlık...
Ayçiçek yağında yıl sonu indirimi! 5 litrelik fiyatına 10 litre yağ kapış kapış gidiyor
Ayçiçek yağında yıl sonu indirimi! 5 litrelik fiyatına 10 litre...
4470'e SMS gönderenlere 150 TL ödeniyor: Yapı Kredi duyurdu, 10 Kasım son
4470'e SMS gönderenlere 150 TL ödeniyor: Yapı Kredi duyurdu, 10 Kasım...
Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda ikinci kaybı...
Tomris Çetinel kimdir, neden gündem oldu? Tomris Çetinel'in bir yılda...
Listedeki otomobillerin en pahalısı 130 bin TL! Peugeot, Toyota, Renault 150 bin TL altı otomobiller!
Listedeki otomobillerin en pahalısı 130 bin TL! Peugeot, Toyota, Renault...
İhtiyaç kredisi çekmeye son! 1 Kasım'da başladı, krediden daha ucuz!
İhtiyaç kredisi çekmeye son! 1 Kasım'da başladı, krediden daha ucuz!
Armağan Çağlayan ve Mustafa Destici birbirine girdi! Asgari ücret polemiği gündeme oturdu
Armağan Çağlayan ve Mustafa Destici birbirine girdi! Asgari ücret...
KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan türü nedir? Jandarma astsubay taban puanları
KPSS Ön lisans astsubay puanları açıklandı mı? Astsubay KPSS puan...
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Akşam ve gece saatlerine dikkat
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji...