Zeytin, peynir alışverişi Carrefour'da yapılır: Fiyatlar piyasanın altına düştü! O tarihe kadar geçerli

CARREFOURSA KAMPANYASI







Marketler son zamanlarda artan raf fiyatları sonrasında müşterilerin rahat alışveriş yapabilmesi için indirim kampanyalarına devam ediyor. Peki CarrefourSA indirimlerinde hangi ürünler yer alıyor? Fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.CarrefourSA indirimlerine devam eden büyük zincir marketlerden biri oldu. Edinilen bilgilere göre birçok kategoride indirim yapan marketin en dikkat çeken indirimi et ve et ürünleri ile ilgili oldu. Et ve et ürünleri ve diğer indirimler şu şekilde;-Dana kuşbaşı 1 kg 199 TL -Dana döş sarma 1 kg 249 TL -Dana biftek 1 kg 249.90 TL -Pınar kalça but 39.90 TL -Lezita marka 850 gram çıtır kova pili. 69.90 TL -Dana kıyma 1 kg 189 TL -Fora marka yağlı salamura siyah zeytin 89 TL -Ekici marka peynir 235 TL -Eker marka yoğurt 56.95 TL -Pekfood marka gurme mantı 32.50 TL -Sek marka 200 gram tereyağ 49.95 TL -Cihanser marka 1 kg eski kaşar 229 TL -Boyacıoğlu İzmir marka tulum peyniri 199 TL -Ekici marka 1 kg tam yağlı beyaz peynir 129.90 TL -Muratbey marka 500 gram lor peynir 42.90 TL -Pınar marka 180 gram yumuşak beyaz peynir 22.95 TL'den satılacak.