YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:56

Zeytinburnu'nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü

Zeytinburnu Tarihi Merkez Efendi Fırını alev alev yandı. Yangını çevre ilçelerden de sevk edilen birden fazla itfaiye ekibi güçlükle söndürürken, tarihi fırın harabeye döndü.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:56
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Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü


Yangın, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesii Mevlevihane Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2015 yılında restore edilen ve vatandaşların hizmetine açılan 3 katlı tarihi fırının taşla yapılı olan ilk katında belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlk katta başlayan yangın kısa sürede ahşapla yapılı olan 3'üncü kata sirayet ederken, Tarihî Merkez Efendi Fırını alevlere teslim oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay mahaline çevre ilçelerden de birden fazla itfaiye ekibi yollandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri yangın çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Yoğun alevlerin yükseldiği tarihi fırın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Ekipler yangın yerinde fazla zaman soğutma çalışması yaptı.

Ahşap duvarlar yıkıldı

Yangında büyük hasar gören ahşap yapı olan tarihî fırının 3'üncü katı itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tarihî fırın harabeye döndü

Tarihî fırının 3'üncü katı büyük ölçüde yıkılırken, ortaya harabe bir görüntü çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış sebebi ilgili arama çalışması başlattı.

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Haber Editörü
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