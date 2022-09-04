Zeytinburnu’nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı













İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine düğmeye bastı. Ekipler bundan önce belirlenen adreslere benzer şekilde operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 48,3 gram marihuana, bin 265 adet Extacy, 24 bin 720 TL, hassas terazi ve telefon elde edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.T., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' yapma suçundan adliyeye yollandı.