SPOR
24 Eylül 2022 - 22:31

Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı

Amatör Hokey Ligi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliği ile 22-23-24 Eylül tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda bir Veteran Buz Hokeyi organizasyonu düzenlendi.

SPOR
24 Eylül 2022 - 22:31
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Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı


Yaşı itibarıyla profesyonel hokey hayatlarına devam etmeyen sporcular tarafından eğlence amaçlı dünyanın her yerinde hokey turnuvaları düzenleniyor. Bu kapsamda; Bulgaristan - Almanya ve Rusya'dan 60'ı aşkın sporcunun katıldığı Veteran Turnuvası Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlendi. Vivaster - Amhel United - Black Russian ve RVS ismiyle turnuvaya katılan yabancı sporcu kulüplerin yanı sıra Türkiye'den de Buz Korsanları Spor Kulübü katıldı.

Caner Sönmez



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Haber Editörü
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