Zeytinburnu, Veteran Buz Hokeyi turnuvasına ev sahipliği yaptı













Yaşı itibarıyla profesyonel hokey hayatlarına devam etmeyen sporcular tarafından eğlence amaçlı dünyanın her yerinde hokey turnuvaları düzenleniyor. Bu kapsamda; Bulgaristan - Almanya ve Rusya'dan 60'ı aşkın sporcunun katıldığı Veteran Turnuvası Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlendi. Vivaster - Amhel United - Black Russian ve RVS ismiyle turnuvaya katılan yabancı sporcu kulüplerin yanı sıra Türkiye'den de Buz Korsanları Spor Kulübü katıldı.