Zeytinyağı üreticisi Ahmet Herdan 'Kazdağları zeytinyağına değer katıyor'













Edremit ilçesinde Kazdağıları girişinde kırsal Zeytinli Mahallesi'nde üç kuşaktır zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Herdan ailesinden Ahmet Herdan, dünyanın en güzel zeytinyağının Kazdağlarının eteklerindeki zeytin ağaçlardan ele geçirilen zeytinlerden üretildiğini bilgisini verdi. “Kazdağları hava yapısı, klimatolojisi, toprak yapısı ve kaliteli su kaynakları ile Zeytin meyvesine farklı bir kalite ve nefaset aktarıyor. Bu kalite ve nefaset doğru koşullarda ve hijyenik ortamda üretilen zeytinyağlarına geçiyor. Buradan ele edilen zeytinyağları ülkemiz ile birlikte Avrupa'nın öne çıkan zeytinyağı üreten ülkeleri İspanya ve İtalya'yı lezzet olarak geride bırakmayı başarmaktadır. Binlerce yıldan bu yana bölgenin geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı geçmişten bugüne gerek geleneksel yöntemlerle, gerek se teknolojik tesislerde el değmeden üretilerek ülkemizden dünya sofralarına sunulmaktadır” dedi.