EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 17:54

Zeytinyağı üreticisi Ahmet Herdan 'Kazdağları zeytinyağına değer katıyor'

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağıları eteklerinde üretilen zeytinyağları dünyanın en güzel zeytinyağları arasında gösteriliyor ve tüketici ile buluşuyor.

EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 17:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zeytinyağı üreticisi Ahmet Herdan 'Kazdağları zeytinyağına değer katıyor'


Edremit ilçesinde Kazdağıları girişinde kırsal Zeytinli Mahallesi'nde üç kuşaktır zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Herdan ailesinden Ahmet Herdan, dünyanın en güzel zeytinyağının Kazdağlarının eteklerindeki zeytin ağaçlardan ele geçirilen zeytinlerden üretildiğini bilgisini verdi.

“Kazdağları hava yapısı, klimatolojisi, toprak yapısı ve kaliteli su kaynakları ile Zeytin meyvesine farklı bir kalite ve nefaset aktarıyor. Bu kalite ve nefaset doğru koşullarda ve hijyenik ortamda üretilen zeytinyağlarına geçiyor. Buradan ele edilen zeytinyağları ülkemiz ile birlikte Avrupa'nın öne çıkan zeytinyağı üreten ülkeleri İspanya ve İtalya'yı lezzet olarak geride bırakmayı başarmaktadır. Binlerce yıldan bu yana bölgenin geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı geçmişten bugüne gerek geleneksel yöntemlerle, gerek se teknolojik tesislerde el değmeden üretilerek ülkemizden dünya sofralarına sunulmaktadır” dedi.



Emrah Elmas
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
ASELSAN'dan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması
ASELSAN'dan yaklaşık 32 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Kellogg Türkiye’den yerli üreticiye destek
Kellogg Türkiye’den yerli üreticiye destek
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı
MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı
Son Haberler
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Tatvan’da toz fırtınası paniği
Tatvan’da toz fırtınası paniği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na...
Dışişleri Bakanlığından BM 12. Bakanlar Toplantısı’na ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından BM 12. Bakanlar Toplantısı’na ilişkin...
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
50 metre arayla çıkan iki yangın büyümeden söndürüldü
50 metre arayla çıkan iki yangın büyümeden söndürüldü
‘Rusya’nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe sürükler’
‘Rusya’nın nükleer silah kullanması dünyayı belirsiz bir geleceğe...
Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'
Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka...
Beykoz’da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı
Beykoz’da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
10 yıllık emek gitti: Avokado hırsızları ağacı baltayla kesti
10 yıllık emek gitti: Avokado hırsızları ağacı baltayla kesti
İçişleri Bakanı Soylu, KKTC’li mevkidaşı ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, KKTC’li mevkidaşı ile bir araya geldi