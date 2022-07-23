Zeytinyağı ve limon karışımının mucizevi faydaları







Zeytinyağı ve limon karışımının faydaları







Bu güne kadar bilim insanları tarafından yapılan tüm araştırmalarda zeytinyağının insan vücudunda oluşan tüm toksinleri kısa sürede dışarı atmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalarda bilim insanları, zeytinyağının bu kadar güçlü bir besinin sitrik asitten oldukça zengin limonla birleştirildiğinde ortaya hem doğal hem de çok güçlü bir ilacın çıktığını onaylamışlardır. İşte, Zeytinyağı ve limon karışımının insan sağlığına mucizevi faydaları..Alternatif tıp dalında çok sayıda ilaç çeşidi bulunmaktadır. Doğal besinlerin bir araya getirilip hazırlanmasıyla oluşturulan bu karışımlar birçok hastalığın tedavisi için kullanılmıştır. Zeytinyağı ve limon karışımının da insan vücudunda tüm toksinleri kısa sürede attığı ve sindirim sisteminin de dengelediği ortaya çıkmıştır. Alternatif tıpta da yüzyıllar önce kullanılmaya başlanan zeytinyağı ve limon karışımı sağlıksız veya yetersiz beslenmeden doğan karaciğer yağlanmasına da iyi geliyor.Bilindiği üzere karaciğer, beslenme ile alınan vitamin ve mineralleri ayrıştırma görevini üstlenen organımızdır. Enzim görevini yapan karaciğer bu nedenle çok çabuk hasar almaya meyilli bir organdır. Zeytinyağı ve limon karışımı da karaciğerimize iyi gelen ve onu onaran ilaçlardan bir tanesidir. Bozulan ve işlevini eskisi gibi yapamayan organlar vücutta sıkıntılara neden olurlar. Bu nedenle uzmanlar düzenli olarak zeytinyağı ve limon karışımını önerirler. Özellikle aç karna alınan zeytinyağı ve limon karışımının inanılmaz faydaları bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır.ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada zeytinyağı ve limonun vücuttaki tüm zehri attığı ve toksinlerinde dışarı çıkmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Limon vücutta temizlik yapma görevini üstlenirken zeytinyağı ise hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesine destek verir. Mide asidini dengede tutan zeytinyağı ve limon karışımı ter yoluyla açılan gözeneklerin de sıkılaşmasını sağlar ve cilde pürüzsüz bir görüntü verir.