Zincir marketler bir oldu! O ürünü 9 TL'ye raflara dizdi: Sadece yetişen bu fiyata alır

5 TL, 9.5 TL ve 15 TL'den satılıyor. BİM, A101 ve ŞOK marketlerde indirimler! Peynir ve zeytin fiyatları düşürüldü. 2023 yılının ilk aylarında fiyatlar oldukça düştü ve BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler peynir ve zeytin fiyatlarında indirim sunuyor.
2022'de yükselen enflasyon fiyatları önemli ölçüde etkiledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan sonra temel gıdaların tüketimi arttı. Süpermarketler 31 Aralık'tan itibaren indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. Birincisi, Tarım kredi
Kooperatif marketlerinde temel gıdalarda büyük indirimler vardı. Daha sonra diğer süpermarketlerdeki bu indirimleri uygulamaya başladı.
AKTÜEL ÜRÜNLERDE İNDİRİMLER
Market ürün fiyatlarında değişiklik devam ediyor. Döviz kuru düşürüldükten sonra ana yemeklerde özel indirimler uygulanmaktadır. Özellikle peynir ve zeytin fiyatları için gözle görülür indirimler var. Güncel süpermarket kataloglarına göz atarak daha uygun indirimlerden faydalanabilirsiniz. Büyük zincir marketler tarafından yapılan indirimler herkesi yediden yetmişe herkesin mutlu olmasını sağlıyor. Geçerli indirimleri kullanarak çok daha ucuza peynir ve zeytin satın alabilirsiniz. Süpermarketlerde artık çok özel indirim kampanyaları sizleri bekliyor. Zeytin ve peynirin yanı sıra birçok üründe ciddi indirimler yapılıyor. Milyonlarca vatandaş indirimli ürünleri kullanmakta ve temel gıda maddelerine düşük fiyatlardan sahip olabilmektedir.
BİM, A101, VE ŞOK MARKET KAMPANYALARI
Dijitsu 43″ Android Tv 3.999 TL Dijitsu 32″ Android Tv 2.299 TL shoppingmode shoppingmode Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL Polosmart Smarta Tartı 169 TL Polosmart Duvar Şarjı 109 TL Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL Manyetik Kutu Oyunları 29,50 TL Oyun Çadırı 155 TL Kapaklı Oyuncak Kutusu 67,50 TL Ahşap Bloklar 119 TL Loop Loop Kutu Oyunu 79 TL Lelia Oyuncak Bebek 89 TL LC Oyuncak Kamyon Mikser 69 TL Çıkartma Kitabım 15 TL Bıcırık Masallar Serisi 5 TL Barbie Manyetik kıyafet Giydirme Oyunu 65 TL Puzzle 2’li 29,50 TL Barbie Prıltılı Bebek 79 TL Hot Wheels Tekli Arabalar 27,50 TL bim 27 ocak 2023 aktuel 2Tefal Düdüklü Tencere 6 Litre 1.499 TL Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL Benante Yuvarlak Çerezlik 4’lü 59,50 TL Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL Benante Dikdörtgen Tabak 2’li 55 TL Chef’s Sahan 20 cm 69 TL Chef’s Tava 28 cm 99 TL Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL Oval Tepsi 35 cm 55 TL Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL Matara 2 Litre 189 TL Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL Şeffaf Servis Seti 22,50 TL Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6’lı 99 TL Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 30 cm 109 TL Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 27,50 TL Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 25 cm 18,90 TL Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 89 TL Şeffaf Kahvaltılık / Saklama Kabı 19,50 TL Esnek Taşıma / Pazar Çantası 45 TL 15 Bölmeli Organizer 24,50 TL Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 69,50 TL Elma Şekilli Çerezlik 3,50 TL Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 22,50 TL LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 29,50 TL LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 39,50 TL Ev Gereçleri 7,50 TL Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL Rafadan Tayfa Tek Kişilik Nevresim Seti 279 TL Rafadan Tayfa Dijital Baskılı Battaniye 249 TL Renkli Balon 6’lı 9,50 TL Rafadan Tayfa Sweatshirt 85 TL Çim Adam 9 TL Rafadan Tayfa Spor Ayakkabı 199 TL Çocuk Wellsoft Ev Patiği 17,50 TL Pırıl Spor Ayakkabı 199 TL Molinella Çift Kişilik Tual Desenli Nevresim Seti 269 TL Tual Desenli Kokulu Defter 18,50 TL Molinella Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf 119 TL Penti Termal Külotlu Çorap 49 TL Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 29,50 TL Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 199 TL Tek Kişilik Desenli Akrtilik Battaniye 169 TL Kapitoneli Yastık 65 TL Şemsiye 79 TL Kadın Desenli Polar Alt 59 TL Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 219 TL Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 179 TL Süngerli Banyo Paspas Seti 2’li 139 TL