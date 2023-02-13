A101, BİM ve ŞOK marketler 12 Şubat 2023 günü indirimli satacakları ürünlerini raflarına dizdiler. İndirimli ürünlere ilişkin aktüel kataloglar da aynı zamanda yayınlandı. Katalogda ayçiçek yağının yanı sıra tuvalet kağıtlarının çay ve gıda ürünlerinin, temizlik ürünleri, giyim, elektrikli ev aletleri olduğu görülüyor. Bu hafta sonundan itibaren geçerli olan tüm indirimli ürünler kataloğa eklendi. 12 Şubat 2023 A101, BİM ve ŞOK marketleri aktüel ürün kataloglarının tam listesi şöyle:
Aktüel
13 Şubat 2023 - 18:30
Zincir marketlerde dev gıda indirimi başlatıldı! A101, BİM, ŞOK 11 Şubat-19 şubat: 150 TL'ye kadar düştü!
Üç markette önemli indirimler hayata geçirildi. İnsanlar, marketlerin yeni kampanyasını duyunca mağazalara akın etti. Ayçiçek yağının 149 TL'den düştüğünün görüldüğü indirim kampanyalarında 12 Şubat'tan itibaren 5 litre Vera Ayçiçek Yağının PET 144 TL'den satılacağı bildirildi. Peki bu hafta A101, BİM, ŞOK marketlerinde hangi ürünler indirimde? İşte marketlerin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu..
Aktüel
13 Şubat 2023 - 18:30