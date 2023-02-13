Zincir marketlerde dev gıda indirimi başlatıldı! A101, BİM, ŞOK 11 Şubat-19 şubat: 150 TL'ye kadar düştü!







A101 HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ











ŞOK HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ









A101, BİM ve ŞOK marketler 12 Şubat 2023 günü indirimli satacakları ürünlerini raflarına dizdiler. İndirimli ürünlere ilişkin aktüel kataloglar da aynı zamanda yayınlandı. Katalogda ayçiçek yağının yanı sıra tuvalet kağıtlarının çay ve gıda ürünlerinin, temizlik ürünleri, giyim, elektrikli ev aletleri olduğu görülüyor. Bu hafta sonundan itibaren geçerli olan tüm indirimli ürünler kataloğa eklendi. 12 Şubat 2023 A101, BİM ve ŞOK marketleri aktüel ürün kataloglarının tam listesi şöyle: