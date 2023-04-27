Zincir marketlerde o ürünler artık yasak! 35 gün sonra tamamen satıştan kalkıyor







YENİZ DÜZENLEME İLE ÇALIŞMA SAATLERİ DE DEĞİŞECEK











Son alınan kararlarla birlikte tüketiciler ve perakende sektörü büyük bir değişim sürecine girdi. Bu kararlar ve denetimler, söz konusu aktüel ürünlerin denetimine yönelik ve hedefi, tüketicilerin ve perakendecilerin haklarını korumaktır. Aynı zamanda, rekabetin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve haksız kazançların önüne geçilmesi de amaçlanmaktadır. Bu nedenle, gelecekte daha fazla düzenleme ve denetim beklenmektedir. Alınan kararlar ve yapılan denetimler sayesinde vatandaşlar daha güvenli ve şeffaf bir alışveriş ortamına sahip olacaklar. Bu durum, hem tüketicilerin hem de sektörün genel olarak faydasına olacaktır.Çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme ise küçük esnafın korunması amacıyla getirilecektir. Bu düzenleme kapsamında, zincir marketler Pazar günleri saat 11:00'den önce açılamayacak. Ancak saat 11:01'den itibaren hizmet vermeye başlayabileceklerdir. Bu sayede, küçük esnaf Pazar günleri daha fazla müşteriye hizmet verme fırsatı bulabilecek ve sektördeki rekabet dengesi korunacaktır. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelikler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Taslak aşamasında olan bu yönetmelikler, özellikle zincir marketlerin ürün yelpazesinde ve yayılmasında önemli değişiklikler getirecektir. Yeni yönetmelikler uyarınca, BİM, A101, Şok, Migros gibi zincir gıda marketlerinde sigara, cep telefonu, elektronik, mobilya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yasaklanacaktır. Bu düzenleme, küçük esnafın bu tür ürünlerde rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.