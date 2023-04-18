









A 101 VE ŞOK MARKETTE ŞOK İNDİRİMLER







Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı indirimi! 5 litre, 4 litre, 1 litrede sudan ucuz fiyatlar! A 101 Market Şok ve BİM marketlerde bayram indirimi başladı. 5 litre yağ, bir litre süt, bir kilogram peynirin fiyatı haberimizde olacak. Bir kilogram un, şeker, çay, tuz, un fiyatların geçerli indirimler. İşte detaylar...Ramazan Bayramın sayılı günler kaldı. Bayrama çok az kalmışken A 101 Market ve BİM marketlerden indirim katalog müjdeleri gelmeye başladı. İndirim kataloglarını yayınlayan marketler bayram indirimleri de fiyatlara yansıdı. Türkiye'nin 81 ilinin her yerinde bulunan bu marketlerden bir çok vatandaş faydalanmakta. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların çok sık tercih ettiği bu marketlerin spot günleri ve indirim katalogları merak ediliyor. Bayram öncesi iki markette indirim kataloglarını duyurdu. İşte ayrıntılar...Bayram öncesi bayram alışverişlerini yapmak isteyenler için inanılmaz indirimler bulunan marketlerin indirim katalogları aşağıda. İşte o kataloglar...