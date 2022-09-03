YAŞAM
03 Eylül 2022 - 21:27

Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!

Her geçen gün artan ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara zincir marketlerin yaptığı oyunlarda daha fazla yük oluyor. Zincir marketlerin yeni oyunları ise raftaki etiket fiyatlarının kasaya gidildiğinde değişmesi. İşte zincir marketlerin yeni oyununa dair detaylar…

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 21:27
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Zincir marketlerin bu oyununa dikkat! Raftaki etiketin fiyatı kasada değişiyor!

Zincir Marketlerden Alışveriş Yapanlar Dikkat!



Zincir marketlerdeki etiket fiyatlarının değişiklik göstermesine yönelik vatandaşların şikayetleri artıyor. Zincir marketlerden birisinde alışveriş yapan bir vatandaşın raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketinin farklı olması gündem konusu oldu. Vatandaşın yapmış olduğu paylaşımda yeni dolandırıcılık yöntemi olarak bahsedilen bu durum: "Değerli dostlar, size zincir marketlerin başlattığı yeni bir dolandırıcılık yöntemini anlatayım. Bu sefer ki diğerlerinden çok farklı. Yöntemleri alenen hırsızlık. Bir günde %100 ZAM yapmışlar. Bugün B681 kodlu şubesinde yaşanan olay şöyle:

Rafta duran 2 adet 90 gram Danone meyveli yoğurdun etiketi 11,50 TL olarak görünüyor. Yani ürün 2’li satılıyor. Etiketinde 2*90 gr. yazıyor. Fakat kasaya gittiğinizde iş değişiyor. Ürün kasada 2 kere okutularak sizden 23 TL isteniyor. Buyurun bu etiketi, bu da fişi.



Vahim olan, bunun merkezi bir karar olması. Yani market şubelerine gönderilen genelgeye göre, artık ürünler TEKLİ olarak satılacak. Firmalardan gelen 2’li ürünler de kasada 2 kere okutulacak. Tekli alanlar etiketin yarısını değil tamamını ödüyor. Yani 1 günde %100 ZAM yapmışlar.

Bu durumdan şkayetçi olan vatandaşa mağaza müdürü tarafından söylenen sözler ise yaptıkları ayıbı kapatmanın yanı sıra dolandırıcılık oyunlarının ne kadar vahim bir durum olduğuna destek verdi şube müdürü alışveriş yapan vatandaşa “ Tamam gel 2 yoğurt daha verelim” şeklinde oldu. Vatandaşın şube müdürüne verdiği cevap ise: Hem piyasada tekelleşin, diğer zincir marketlerle mesajlaşıp fiyatları manipüle edin, cebinizi şişirdikçe şişirin, hem de vatandaşa ukalaca yanıt verip pişkinlikte sınır tanımayın." Şeklinde oldu.

İşte yaşanan raftaki etiketin kasada farklı olmasına ilişkin olayın gerçekliğini destekleyen bazı görseller:

Yaşanan bu olay ise kısa bir süre de sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konular arasında yer alarak gündem konusu oldu.

fahiş fiyat

zincir market oyunu

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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