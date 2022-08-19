GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:03

Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı

Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlere karşı başlatılan 'rekabet ihlali' soruşturması kapsamında 2,7 milyar lira cezası alan 5 zincir market ve 1 tedarikçi şirket, kararı mahkemeye taşıyarak yürütmenin durdurulması yönünde itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi, zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına red cevabı verdi.

GÜNDEM
19 Ağustos 2022 - 13:03
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Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı


Koronavirüs pandemisi sürecinde zincir marketlerin fiyatlarındaki değişkenliklerin incelenmesine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemeler ve elde edilen tespitler sonrasında ihlalleri ortaya çıkarılan 5 zincir market ve 1 tedarikçi için 2,7 milyar lira tutarında bir ceza kesildi.

Mahmeden zincir marketlere red cevabı



Ceza kararını alan marketler, söz konusu kararı mahkemeye taşırken cezanın iptal edilmesine yönelik Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davada davacı olarak yer alan Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa, Bim, Şok ve A101 marketler zinciri ile birlikte Savola Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili yürütmenin durdurulmasına yönelik bir talepte bulundu.

Mahkemeden zincir marketlere red cevabı

5 zincir marketten 4'ü, mahkemenin verdiği karar itirazını sunarken yürütmenin durdurulmasına ilişkin ret kararı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. Mahkemeye yapılan itiraz dilekçesi incelendikten sonra kararı açıklayan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8'inci İdari Dava Dairesi, itirazın reddilmesine hükmettiklerini bildirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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