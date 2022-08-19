Zincir marketlerin 'rekabet ihlali' itirazlarına Adalet'ten red cevabı

Koronavirüs pandemisi sürecinde zincir marketlerin fiyatlarındaki değişkenliklerin incelenmesine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemeler ve elde edilen tespitler sonrasında ihlalleri ortaya çıkarılan 5 zincir market ve 1 tedarikçi için 2,7 milyar lira tutarında bir ceza kesildi.
Ceza kararını alan marketler, söz konusu kararı mahkemeye taşırken cezanın iptal edilmesine yönelik Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davada davacı olarak yer alan Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa, Bim, Şok ve A101 marketler zinciri ile birlikte Savola Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ilgili yürütmenin durdurulmasına yönelik bir talepte bulundu.