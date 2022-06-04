YAŞAM
04 Haziran 2022 - 14:38
Güncelleme: 04 Haziran 2022 - 14:55

Zincir markette silahlı soygun

Antalya’nın Alanya ilçesinde daha önce keşif yaptığı zincir market şubesine silahla gelerek, kasadan 2 bin 600 TL parayı alan şahıs, ekipler tarafından kısa surede yakalandı.

YAŞAM
04 Haziran 2022 - 14:38
Güncelleme: 04 Haziran 2022 - 14:55
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Zincir markette silahlı soygun
Antalya’da akşam saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  Kemalreisoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir zincir bir market şubesine gelen bir kişi, silah ile markete girerek silahını kasiyere doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 2 bin 600 TL parayı alarak marketi terk eden soyguncu bölgeden uzaklaştı. Olayın polise ihbar edilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Soyguncunun markete bir gün önce gerek keşif yaptığı öğrenildi.

Alanya Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soyguncunun yakalanmasına yönelik yapılan  araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın B.K. isimli şahıs olduğu, şahsın 30 Mayıs günü İstanbul'dan Alanya ilçesine gelerek olayı gerçekleştirdiği, şahsın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir araç kiralama firmasından motosiklet kiraladığı bilgisi edinildi.
Soyguncu ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet seri numarası kazınmış tabanca, 8 adet 9x19 milimetre çapında fişek ve marketten almış olduğu koltukaltı rolon ele geçirildi.Yaklanan şahıs adliyeye sevk edildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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