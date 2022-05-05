YAŞAM
05 Mayıs 2022 - 11:11

Zincir marketten yemek için aldığı sandviç kabusu yaşattı

Antalya’da bir kişi zincir marketten aldığı sandviçi yedikten 1 saat sonra hastalanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik olan genç adam, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Yediği sandviçin son kullanma tarihi ise 3 gün geçmiş olduğu anlaşıldı.

YAŞAM
05 Mayıs 2022 - 11:11
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Zincir marketten yemek için aldığı sandviç kabusu yaşattı
Antalya Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde iki gün önce gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 30 yaşındaki Yıldıray Temel, öğle yemeği için bir zincir maketten kaşar ve salamlı bir sandviç aldı. Aldığı sandviçi yedikten 1 saat sonra rahatsızlanarak arkadaşı yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başvurduğu acil serviste tahlil ve tetkikleri yapılan genç adamın Gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Temel, en son yediği sandviçin ambalajını kontrol edince ürünün son kullanma tarihinin 3 gün geçmiş olduğunu gördü.,

Yaşadığı o zor anları anlatan Yıldıray Temel, “Marketten kaşar ve salamlı sandviç aldım, ardından zehirlendim. Yedikten 1 saat sonrası kusma ve baş dönmesi oldu. Arkadaşıma telefon açtım, o gelip hastaneye götürdü. Tarihine baktığımda 3 gün geçmişti. Gıda zehirlenmesi dediler hastanede” dedi.

Ürünleri sürekli kontrol etsinler
Yapılanı son derece yanlış bulduğunu ve konu hakkında şikâyetçi olacağını belirten Temel, vatandaşlara da “Alırken tarihine baksınlar” uyarısında bulundu.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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