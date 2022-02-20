YAŞAM
20 Şubat 2022 - 16:41
Güncelleme: 20 Şubat 2022 - 16:44

Zincirle bağlı pitbull 6 yaşındaki çocuğa saldırdı!

İzmir'de komşu bahçesine giren ve bahçede zincirle bağlı olarak duran pitbull cinsi köpeği sevmek isteyen 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı, saldırıya uğradı. Ağır yaralanan küçük çocuk, apar topar hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
20 Şubat 2022 - 16:41
Güncelleme: 20 Şubat 2022 - 16:44
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Zincirle bağlı pitbull 6 yaşındaki çocuğa saldırdı!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Avcı ailesinin 6 yaşındaki çocukları Hüseyin Çınar, pitbull saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün ablası Zeynep Avcı (9) ile komşu bahçeye giren Hüseyin Çınar Avcı, burada zincirle bağlı olarak duran Pitbull melezi köpeği sevmeye çalıştı.








Kendisini sevdirmek istemeyen köpek, küçük çocuğa saldırırken, başından, kolundan ve kulağından yaralanan küçük çocuk feryat etmeye başladı. O sırada Hüseyin Çınar yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koşarken A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekti ve köpeğin dişleri arasından küçük çocuğu kurtardı.



AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan küçük çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan küçük çocuğu başına dikiş atıldı ve yırtık oluşan kol ve kulağına da tedavi uygulandı. Bir süre hastanede kalan Hüseyin Çınar Avcı, taburcu edilirken baba Mehmet Avcı, oğluna saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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