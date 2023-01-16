Aktüel
16 Ocak 2023 - 15:45

Ziraat Bankası 2023'e damga vurdu! 31 Mart'a kadar bunu yapana tamı tamına 300 TL para iadesi! Milyonlara ilaç gibi gelecek

Ziraat bankası Müşterilerine özel hizmetler sunmaya devam ediyor, yeni yılda müşterilerine hediye edeceği 300 TL’lik ek promosyon açıklaması yaptı. İşte detaylar…

Aktüel
16 Ocak 2023 - 15:45
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Ziraat Bankası 2023'e damga vurdu! 31 Mart'a kadar bunu yapana tamı tamına 300 TL para iadesi! Milyonlara ilaç gibi gelecek


Bankaların çok sık yaptığı alışveriş kampanyalarının yanı sıra son günlerde sürekli olarak karşımıza çıkan çeşitli işlemlere karşılık yapılan promosyon kampanyaları, vatandaşların işine gelmeye başladı. Bu kampanyalardan birini gerçekleştiren Ziraat Bankası, bir duyuru yaptı.ziraat

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MART 2023! ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİ YAŞADI, BU YILIN EN BOMBA KAMPANYASI



Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına yönelik yeni kampanyasını duyurdu. 31 Mart 2023 tarihinden önce başvuran Ziraat Bankası müşterileri yaşadı. Kampanyaya katılan müşterilerin yüzü gülecek.

Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni yılda da üst üste kampanyalarla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası'ndan bir güzel haber daha geldi. Bu muhteşem kampanyanın detayları bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla anlatıldı. Ziraat Bankası banka kartı kullanıcıları resmen keyifle uçuyor. 31 Mart 2023 tarihine kadar bu kampanyaya başvuranlar tüm borçlarını kapatmak için derin bir nefes alıyor.

Ziraat Bankası müşterilerine 300 TL veriyor. Türkiye'nin en köklü kamu bankası Ziraat Bankası, yeni kampanyası kapsamında banka kartıyla alışverişlerde toplam 300 TL, yeni ek kart başvurularında 100 TL ücret alıyor. Kampanya detayları banka tarafından resmi internet sitesinde duyuruldu. 31.03.2023 tarihinde sona erecek kampanyadan bedava ve iadesiz para kazanma fırsatını kaçırmayın. Bu kampanyaya milyonlarca Ziraat Bankası müşterisi katılabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Bankası internet sitesinde yeni kampanyasıyla ilgili resmi açıklama yaptı. 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği kampanya ile ilgili bilgiler şöyle;

"31 Mart 2023 tarihine kadar ek kart başvurusunda bulunan ve Bankamızdan ilk defa ek kart sahibi olacak müşterilerimize ek kartlarıyla tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri harcamalarına 100 TL, toplamda 3 ek kart için 300 TL Bankkart lira hediye!"

KAMPANYAYA KATILIM KOŞULLARI BELLİ OLDU

Ziraat Bankası'nın hediye Bank kart lira kampanyasına katılım şartları da açıklandı. 31.03. 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında bankadan ilk defa alınacak 3 TL ek kart için hediye lira verilecektir. Her yeni ek kart talebine 100 TL'lik hediye lira verilirken, toplam da 3 ek kart başvurusu yapan kişilerin banka kartı hediye çeklerinin toplam tutarı 300 TL olacak. Ziraat Bankası yaptığı açıklamada kampanyanın müşteri odaklı olduğunu söyledi. Ayrıca bankadan ek kart alanlar en az 100 TL harcayarak 100 TL hediye kazanma fırsatı yakalıyor. Yani kredi kartınızdan her karttan 300 TL olmak üzere toplam 900 TL hediye lira kartınıza yükleniyor.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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