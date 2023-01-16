Ziraat Bankası 2023'e damga vurdu! 31 Mart'a kadar bunu yapana tamı tamına 300 TL para iadesi! Milyonlara ilaç gibi gelecek

Bankaların çok sık yaptığı alışveriş kampanyalarının yanı sıra son günlerde sürekli olarak karşımıza çıkan çeşitli işlemlere karşılık yapılan promosyon kampanyaları, vatandaşların işine gelmeye başladı. Bu kampanyalardan birini gerçekleştiren Ziraat Bankası, bir duyuru yaptı. SON BAŞVURU TARİHİ 31 MART 2023! ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİ YAŞADI, BU YILIN EN BOMBA KAMPANYASI
Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına yönelik yeni kampanyasını duyurdu. 31 Mart 2023 tarihinden önce başvuran Ziraat Bankası müşterileri yaşadı. Kampanyaya katılan müşterilerin yüzü gülecek. Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni yılda da üst üste kampanyalarla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası'ndan bir güzel haber daha geldi. Bu muhteşem kampanyanın detayları bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla anlatıldı. Ziraat Bankası banka kartı kullanıcıları resmen keyifle uçuyor. 31 Mart 2023 tarihine kadar bu kampanyaya başvuranlar tüm borçlarını kapatmak için derin bir nefes alıyor. Ziraat Bankası müşterilerine 300 TL veriyor. Türkiye'nin en köklü kamu bankası Ziraat Bankası, yeni kampanyası kapsamında banka kartıyla alışverişlerde toplam 300 TL, yeni ek kart başvurularında 100 TL ücret alıyor. Kampanya detayları banka tarafından resmi internet sitesinde duyuruldu. 31.03.2023 tarihinde sona erecek kampanyadan bedava ve iadesiz para kazanma fırsatını kaçırmayın. Bu kampanyaya milyonlarca Ziraat Bankası müşterisi katılabilmektedir.