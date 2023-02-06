Ziraat Bankası az önce açıkladı! Listede adı olanlar dikkat













“BÜTÜN BANKALAR AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDADIR”

2023 yılında Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilere hesaplarıyla ilgili bir zaman aşımı uyarısı yapıldı. Banka hesaplarında her yıl milyonlarca liranın zaman aşımından dolayı vadesi geçmiş bakiyelerin Tasarruf ve Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarıldığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın detayında yıllar sonra vatandaşların durumu fark etmesi için çok geç kalınabileceği de ifade edildi.Ziraat Bankası, süresi dolacak hesaplara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, lehdarın nihai alacağı bir teminat, mevduat, emanet ve talep, istem dışı işlemlerde herhangi bir yazılı talimat tarihinden itibaren on yıl içinde son başvuru tarihine uyması gerekir.11/01.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Mevduat ve katılım fonları, katılım fonları, ortaklıklar ve alacakların kabulü, çekilmesi ve sona ermesine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesine göre; Alıcılar ve alacaklar, Şubat ayının başı itibariyle dört ay boyunca internet sitelerinde ilan etmeler gereklidir. Öngörülen hesap listesinde bilgileri bulunan müşterimizin, 15 Haziran 2023 tarihinde mesai bitimine kadar geçerli kimlik belgesi ile hesabının bulunduğu şubeye gitmemesi halinde öngörülen teminat, haciz, hak ve alacakları kanuna uygun olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aktarılacaktır. 2023 yılında vadesi dolacak mevduat ve emanet hesapları ile ilgili bilgi almak isteyenler Ziraat Bankası internet sitesinden işlem yapabilirler. Bu açıklamadan sonra kişiler de bankaya gidip araştırma yapıp ödemelerini almalı yoksa ödemeler yanacaktır.