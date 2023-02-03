Ziraat Bankası daha ne yapsın! Toplu para arayanlara 100.000 TL piyangosu çıktı! TC kimlik kartı ile...

Ziraat Bankası en çok kampanya yapan kamu bankalarının başında geliyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlara müjde 100.000 Türk lirası kredi verileceğini açıkladı. Detaylar haberimizde…
ZİRAAT BANKASI BUGÜN DUYURDU! TC KİMLİK İLE 100000 TL ÖDEME VERİLECEĞİ HABERİ DOĞRU ÇIKTI!
Ziraat Bankası'nın başlattığı yeni kampanya ile nakit kredi kullananlara 100.000 bin TL ödeme yapılacağı haberi geldi. 24 aya varan hızlı kredi ödemeleri ile 100.000 TL'ye varan nakit avans isteyen tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Acil olarak nakit ihtiyacınız olduğunda işlemleriniz yapılarak nakit kredi kullanılabildiği bu kampanyalar ile uygun bir faiz oranı ile anlaşma anında yapılır. İsteyen tüm vatandaşlar, kendilerine en yakın banka şubesine giderek kredi kullanmalarına olanak sağlayan kampanyadan yararlanmak için banka kurallarına uygun olmak kaydıyla Ziraat Bank şubeleri aracılığıyla kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunurken bankanın şartlarını taşıyan tüm vatandaşlar hızlı bir şekilde 100.000 TL kredi başvurusunda bulunabilir ve diledikleri zaman bankadan kredi alabilirler. 24 ay vadeli kredi başvurusunda bulunan kişiler, kendilerine en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi ve kimlik kartları ile işlem gerçekleştirebilir. Emekli vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi Emeklilik Kampanyası'na katılarak daha yüksek kredi limitlerinden faydalanabilir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşıdıysanız ve daha önce kredi kartı ya da kredi kartı borcunuz varsa hem emekli kredisi hem de borç birleştirme kredisi alabilir, bu sayede o borçtan kurtulabilir ve ödemelerinizi tek yerden kolayca yapabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın emekli kredisi kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.