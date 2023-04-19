Ziraat Bankası elindeki arabaları satıyor! 2019 model Peugeout piyasanın yarı fiyatına satılıyor













BANKA SATIŞ FİYATINI AÇIKLADI





ARACIN ÖZELLİKLERİ

Bugün Ziraat Bankası, araç satışı yapacağına dair bir duyuru yaptı. Satışta olan araç, Peugeot 301 modeli ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunuluyor. 2019 model aracın özellikleri tamamlandı ve fiyatı belirlendi. Türkiye'deki ekonomik kriz nedeniyle, hem ikinci el hem de sıfır araç piyasası derinden etkilendi. Bu durumda, vatandaşlar ellerindeki nakitleri yatırım aracına ya da bir araç alarak değerlendirmeye yönlendiriyorlar. Bu amaçla aracını değiştirmek isteyen veya yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için, Ziraat Bankası tarafından bir fırsat sunuldu.Peugeot 301 marka araç, sedan modeli ile sunuluyor. Aracın çıkış tarihi 2019, yani genç bir araç. Yakıt türü dizel ve manuel bir araç. Kilometresi 95700 olan aracın motor hacmi 1301-1600 cc, motor gücü ise 75-100 Hp olarak belirlendi. Ayrıca aracın rengi mavi.Bankanın Peugeot 301 aracı satış fiyatı hakkında açıkladığı bilgiye göre, araçların satış fiyatlarına %18 KDV dahil edilmiştir. Araçların hasar kaydı sorgulamaları ise ihale katılımcıları tarafından yapılmaktadır. Satışa sunulan Peugeot 301 model aracın fiyatı konusunda ilk teklif 391.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak son saatlere girildiği için bu fiyatın değişebileceği söyleniyor. Eğer aracın fiyatı ile ilgili güncel bir bilgiye ihtiyacınız varsa yardımcı olabilirim.