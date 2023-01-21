Ziraat Bankası elini taşın altına koydu! Faizsiz 10.000 TL'ye onay çıktı: Parası olmayan sabah bankanın yolunu tuttu!

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine büyük bir kampanya duyurdu. 10.000 TL faizsiz nakit anında hesabınıza geçecektir. Nereye ve nasıl başvurmalıyım? Detaylar haberimizde…
ZİRAAT BANKASI DAHA NE YAPSIN! TEK KURUŞ FAİZ ALMADAN 10 BİN TL VERİYOR! NAKİT İHTİYACI OLANLAR KAPIDA KUYRUK OLACAK
2023 yılında birçok banka müşterilerini kaçırmamak için özel kampanyalar duyurmaya başladı. Bu doğrultuda yeni bir kampanya duyuran Ziraat Bankası, 10.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanı sunuyor. Başvuru yapanlar hemen alacak. Nakit para ihtiyacınız varsa hemen başvurun. Taksitli faizsiz nakit avans başvurusu nasıl yapılır? Başvuru gereksinimleriniz nelerdir? Büyük kampanyalar hakkında daha fazla bilgi edinin...
FAİZSİZ 10 BİN TL VERİYORLAR
Yeni yılın ilk büyük kampanyası Ziraat Bank'tan geldi. Yakın zamanda yapılan bir duyuruya göre Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar faizsiz kredi
imkanı sunuyor. Ayrıca uygun koşullarda geri ödeme yapabilirsiniz. son zamanlar da yükselen enflasyon nedeniyle hayat pahalılığının artması nedeniyle birçok kişi likidite sorunu yaşıyor. 15 Aralık'ta açıklanan kampanya Ocak ayı sonuna kadar devam edecek.
SON TARİH 31 OCAK!
Ziraat Bank, başvuru sahiplerinin kampanyadan faydalanması için son tarihin 31 Ocak olduğunu duyurdu. Kampanya bu ayın sonunda bitiyor. 10.000 TL faizsiz almak istiyorsanız uygun dijital kanallar üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Ziraat Bank müşterilerine özel olarak yapılan duyuruda aşağıdaki ifadeleri kullandı: Vatandaşların kampanyadan yararlanabilmesi için Ziraat Mobil üzerinden müşteri ile işlem yapıp başvuru yapması gerekiyor. Ziraat Mobil uygulaması üzerinden müşteri olan ve kredi kartı başvurusu yapan herkes nakit avanstan yararlanabilir. Bununla birlikte son başvuru tarihine kadar başvuranlara 28 Şubat 2023 tarihine kadar faizsiz taksit imkanı sunuyoruz. Nakit avans kapsamında 10.000 TL'ye kadar 6 taksit imkanı mevcuttur. Bu, mevcut para çekme limitinizle sınırlıdır. Ziraat Bankası'nın duyurduğu kampanya süresince vatandaşların başvurularını Ziraat Mobil uygulaması üzerinden yapmaları gerekecek. 6 aya varan vadelerle 10.000 TL'ye varan taksitlerle faizsiz nakit avans seçeneğinden yararlanmak istiyorsanız, Ziraat Mobil uygulamasını cep telefonunuza indirdikten hemen sonra müşteri kayıt işlemini tamamlamalı ve ilgili kredi kartı başvurusunda bulunmalısınız. Bankkart Genç ve Bankkart Ücretsiz kartın yanı sıra ek kartlar ve bankaların müşterilerine sunduğu sanal kartlar kampanyaya dahil değildir. 10.000 TL faizsiz nakit avans seçeneğinden yararlanmak için 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.