Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası Kasım ayı promosyon rakamları güncellendi! Kamu bankasından dev rakamlar hesaplarda

3 yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası üzerinden alacak olan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bankalar arasında devam eden promosyon yarışında geride kalan kamu bankaları SGK ile yeni anlaşma imzalayarak yarışta bizde varız dedirtti. Ek gelir elde etmek için emekliler bankaların verdiği promosyon ödemelerini yakından takip etmektedir. İşte, vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası promosyon rakamları haberimizde yer almaktadır
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARLARI3.500 TL altı emekli maaşlarına 3 bin TL,
3.500 - 7.500 arasında emekli maaşı olanlara 3.500 TL, 7.500 - 10 bin TL arasındaki emekli maaşlarına 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri maaşlar için ödenecek promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak belirlendi.