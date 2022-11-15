Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar? Ziraat Bankası Kasım ayı promosyon rakamları güncellendi! Kamu bankasından dev rakamlar hesaplarda







ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARLARI







EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNİN YENİ RAKAMI

3 yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası üzerinden alacak olan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bankalar arasında devam eden promosyon yarışında geride kalan kamu bankaları SGK ile yeni anlaşma imzalayarak yarışta bizde varız dedirtti. Ek gelir elde etmek için emekliler bankaların verdiği promosyon ödemelerini yakından takip etmektedir. İşte, vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası promosyon rakamları haberimizde yer almaktadır3.500 TL altı emekli maaşlarına 3 bin TL,3.500 - 7.500 arasında emekli maaşı olanlara 3.500 TL, 7.500 - 10 bin TL arasındaki emekli maaşlarına 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri maaşlar için ödenecek promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak belirlendi.1.500 TL altındaki emekli maaşlarına 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasındaki emekli aylıklarına 625 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylıklarına ise 750 TL olarak promosyon ödemesi gerçekleşecektir.