Ziraat Bankası gideni geri getirecek! Yeni promosyon rakamını gören gittiğine pişman olacak! İşte Ziraat Bankası Ocak 2023 emekliye ödenen tutar







ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ







BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Bankaların 2022 yılı Temmuz ayında başlattığı emekli promosyon yarışında aralarında Ziraat Bankası'nın da yer aldığı kamu bankaları, düşük ücretli promosyon verdikleri için eleştirilmişti. Bu eleştiriler sonrasında bankalar promosyon ücretlerini güncelleseler de özel bankalarla girdikleri yarışı yine de kazanamamıştı. Ancak, yeni yılda emekli maaşlarına yapılan zam durumu değiştirdi ve Ziraat Bankası daha önce hiç vermediği rakama imza attı.Banka, maaşını 3 yıllık taahhüt ile getiren emekliye maaşı doğrultusunda promosyon ödemesi yapacak. Bu kapsamda verilecek promosyonlar şöyle:- Emekli maaşı 3.500 TL'den az olanlara 3.000 TL - Emekli maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL - Emekli maaşı 7.500 ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL - Emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL promosyon ödenecek.Ziraat Bankası promosyon kampanyasından faydalanmak isteyenler başvurularını: banka şubesi, internet şubesi, mobil uygulama, ATM, SMS ve müşteri hizmetleri üzerinden yapabilecekler. SMS üzerinden başvuru yapmak isteyenler, "PRO" yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaralarını da yazarak 4757'ye SMS göndererek promosyon başvurularını yapabilirler. Promosyon kampanyasıyla ilgili detaylı bilgi almak için banka şubelerini ziyaret edebilir ya da 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi'yle görüşebilirsiniz.