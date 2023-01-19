Ziraat Bankası gideni geri getirecek! Yeni promosyon rakamını gören gittiğine pişman olacak! İşte Ziraat Bankası Ocak 2023 emekliye ödenen tutar

Bankaların 2022 yılı Temmuz ayında başlattığı emekli promosyon yarışında aralarında Ziraat Bankası'nın da yer aldığı kamu bankaları, düşük ücretli promosyon verdikleri için eleştirilmişti. Bu eleştiriler sonrasında bankalar promosyon ücretlerini güncelleseler de özel bankalarla girdikleri yarışı yine de kazanamamıştı. Ancak, yeni yılda emekli maaşlarına yapılan zam durumu değiştirdi ve Ziraat Bankası daha önce hiç vermediği rakama imza attı.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİBanka, maaşını 3 yıllık taahhüt ile getiren emekliye maaşı doğrultusunda promosyon ödemesi yapacak. Bu kapsamda verilecek promosyonlar şöyle:
- Emekli maaşı 3.500 TL'den az olanlara 3.000 TL - Emekli maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL - Emekli maaşı 7.500 ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL - Emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olanlara 5.000 TL promosyon ödenecek.