Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! 36 ay boyunca verilecek: Kampanya duyuruldu!

Enflasyonun yükselmesi, masrafların artması insanları maddi açıdan oldukça zorlamaya başladı. Okul masraflarının da çok olması aileleri sıkıntıya sokarken Ziraat Bankası güzel haberi duyurdu. Eğitim desteği nasıl verilecek ? Konunun ayrıntıları yazımızda.
ZİRAAT BANKASI AÇIKLADI
Hem öğrencileri hem de aileleri ilgilendiren kampanya büyük dikkat çekti. Ailelerin okul masraflarını ödeyememesi veya zorluk yaşaması Ziraat Bankası'nın dikkatini çekti. Bunun üzerine düşük faiz ve taksit ödemelerinde de avantaj sağlayacağını duyurdu. Banka yetkililerinin açıklamalarına göre, alınacak üst destek limitinin başvuracak kişinin bankacılık performansına bakılacağı açıklandı. En yüksek vadenin 36 ay olacağını belirten banka, aynı zamanda başlangıç için belirlenen faiz oranını da yüzde 1.79 olarak açıkladı.