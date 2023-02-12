Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat! 36 ay boyunca verilecek: Kampanya duyuruldu!







ZİRAAT BANKASI AÇIKLADI







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EĞİTİM KREDİSİ BAŞVURU SÜRECİ

Enflasyonun yükselmesi, masrafların artması insanları maddi açıdan oldukça zorlamaya başladı. Okul masraflarının da çok olması aileleri sıkıntıya sokarken Ziraat Bankası güzel haberi duyurdu. Eğitim desteği nasıl verilecek ? Konunun ayrıntıları yazımızda.Hem öğrencileri hem de aileleri ilgilendiren kampanya büyük dikkat çekti. Ailelerin okul masraflarını ödeyememesi veya zorluk yaşaması Ziraat Bankası'nın dikkatini çekti. Bunun üzerine düşük faiz ve taksit ödemelerinde de avantaj sağlayacağını duyurdu. Banka yetkililerinin açıklamalarına göre, alınacak üst destek limitinin başvuracak kişinin bankacılık performansına bakılacağı açıklandı. En yüksek vadenin 36 ay olacağını belirten banka, aynı zamanda başlangıç için belirlenen faiz oranını da yüzde 1.79 olarak açıkladı.1. Tablo -Kredi tutarı: 25.000 TL -Faiz oranı: 1.79 -Vade sayısı: 36 ay -Aylık taksit: 1.018,62 TL 2. Tablo -Kredi tutarı: 40.000 TL -Faiz oranı: 1.89 -Vade sayısı: 24 ay -Aylık taksit: 2.202,68 TLEğitim kredisi başvurusu mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden yapılmayacak. Başvuruların yalnızca Ziraat Bankası şubelerinden yapılacağı açıklandı. Aynı zamanda başvuru yapacakların bankaya giderken yanında bulundurması gereken belgelerde açıklandı. -Eğitim ile ilgili belgeler ve faturalar -Çalışıyorsa gelir belgesi -Eğitim Kredisi başvuru formu -TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport -Bankanın istediği diğer belgeler