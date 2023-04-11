Ziraat Bankası hesabında para olanlar dikkat! 60 gün içinde bunu yapmanız gerekiyor: Paranız buhar olabilir!







2 AY İÇERİSİNDE ŞUBEYE GELMENİZ GEREKİYOR: ZİRAAT BANKASI’NDA PARASI OLAN VATANDAŞLARA DUYURULDU!







KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI:

Ziraat Bankası resmi internet sayfasından müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. Ziraat Bankasında hesabınız var ise bankaya uğramanız da fayda var. Detaylar haberimizde…Bu durum Ziraat Bankası'nda hesabı olan vatandaşları etkiliyor. Ziraat Bankası internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamayla bunu kamuoyuna duyurdu. Genelgeye göre zamanaşımının şubede iki ay içinde açılması gerekiyor. Ziraat Bankası zaman aşımını internet sitesinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, mevduat, sermaye fonları, emanet hesapları ve alacakların hak sahibi zamanaşımına tabi olması halinde 15 Haziran'a kadar şubelere ulaşması gerektiği belirtildi.5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankanın son alacak, işlem ve yazılı talimatı tarihinden itibaren on yıl içinde açılmayan mevduat, sermaye fonları, vakıf fonları ve bankalar aleyhindeki alacaklar, zamanaşımı süresine tabidir. 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonları, Katılım Fonları, Vakıf Fonları ve Alacakların Kabulü, İptali ve Askıya Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik “in 8 inci maddesi uyarınca İlk dört ay boyunca, mütevellilerinizi ve alacak hesapların listelerini web sitesinde ilan etmeleri gerekiyor. Yasal hesaplar listesinde bilgileri bulunan müşterilerimiz en geç 15.06.2023 tarihine kadar hesaplarının olduğu ziraat bankası şubesine kimlik belgeleri ile başvuru yapmaları durumunda, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na devredilecektir.