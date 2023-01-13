Ziraat Bankası ihtiyacı olana anında faizsiz 10 bin TL veriyor... İşte Faizsiz Ziraat Bankası kredi şartları ve detayları

Ziraat Bankası faizsiz 10 bin TL Krediyi hangi şartlara veriyor ve kimler alabilir?
Edinilen son bilgilere göre Ziraat Bankası, 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi
veriyor. Hangi şartlar altında bu krediye sahip olunacak ,kimler alabilecek?
Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olarak, müşterilerine faizsiz 10 bin TL kredi kullanımı imkanı sunuyor. Ziraat Bankası, müşterilerine faizsiz 10 bin TL'ye kadar kredi kullanımı imkanı sunmaktadır. Bu kampanyanın şartları nelerdir ve hangi müşteriler tarafından alınabilecektir?
Ziraat Bankası faizsiz 10 bin TL şartları ne, kimler alabilir?
Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olarak, müşterilerine faizsiz 10 bin TL kredi kullanımı imkanı sunuyor. Bu özel kampanya, hangi şartlar altında ve hangi müşteriler tarafından alınabilecek? Ziraat Bankası, müşterilerine faizsiz 10 bin TL kredi kullanımı imkanı sunmaktadır. Bu fırsat için şartlar arasında: • Havale, FAST ve EFT gibi ödeme işlemlerinden ücret alınmaması. ( 1 yıl ) (EFT mesaj ücreti dahil) • İlk yıl için kredi kartı yıllık ücretinin uygulanmaması. • Uzaktan edinim süreci ile ilk kez Bankkart kredi kartı sahibi olan müşterilere özel 10.000 TL'ye kadar, 6 taksitli, Ücretsiz, Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sunulması. • Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılan alışverişlerde Bankkart Lira verilmesi. Tek seferde her 500 TL ve üzeri alışverişe 25 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira verilecektir (Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir. Bankkart Liralar işlem sonrasında kartlara yüklenecektir). ** • İnternet Şube ve Ziraat Mobil aracılığı ile açılacak vadeli mevduat hesapları için ek faiz uygulanması ( 10.000-5.000.000 TL tutar ve 32-400 gün vade aralığında açılacak vadeli mevduat hesapları için %2,00 ek faiz uygulanacaktır.) • Başka bankalarda yapılacak işlemler için ücretlerin ödemeden yapılması.( Yaklaşık 20.000 Kamu Banka ATM'sinden "başka bankalarda işlem yapılmasına yönelik" ücretleri ödemeden işlem yapabilirsiniz.) • 10.000 TL'ye kadar ve 6 taksitli, Ücretsiz, Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanya Koşulları: • Kampanya 15/12/2022 – 31/01/2023 tarihleri arasında geçerlidir ve kampanyadan yararlanmak için müşteri olma işlemlerinin Ziraat Mobil üzerinden tamamlanması gereklidir. 28/02/2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabileceklerdir. • Kampanya tanımı kredi kartı teslim alındıktan 1 gün sonra yapılacaktır.