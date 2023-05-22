Ziraat Bankası ikinci el konutları elden çıkarıyor! Bu fiyatlar şaka değil: Piyasanın yarı fiyatına 2+1 3+1 daire satılacak. Ziraat Bankası, uygun fiyatlarla satışa sunulan ikinci el konutlarla ilgili bilgileri içeren bir duyuru yayınladı. Banka, müşterilere cazip fırsatlar sunarak konut sahibi olma imkanı sağlamayı hedefliyor. Satılık konutlar ve fiyat listesi de duyuruda yer aldı. İşte detaylar...
Satılık konutlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli gibi büyük şehirlerde bulunan çeşitli daireler yer alıyor. Duyuruda, konutların bulunduğu il ve ilçelerin yanı sıra oda sayısı, metrekareleri ve fiyatları gibi detaylar da paylaşıldı. Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, hem bireysel müşterilere hem de ticari işletmelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem kişisel kullanım hem de yatırım amacıyla konut sahibi olmak isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuluyor. Banka, müşterilere uygun kredi seçenekleriyle birlikte konut alım sürecinde destek de sağlıyor. Konut kredisi başvuruları için gerekli bilgiler de duyuruda yer alıyor. Böylece müşteriler, uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla konut sahibi olma fırsatından yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, konut piyasasında talep gören bölgelerdeki konutların erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor. Banka, müşterilerine ekonomik ve güvenilir bir şekilde konut sahibi olma imkanı sunarken, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor. Duyuruda yer alan satılık konutlar ve fiyat listesi, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatını müşterilere sunarken, güvenilir ve sağlam bir finansal kuruluşla çalışma imkanı da sağlıyor. Ziraat Bankası, internet üzerinden satışa çıkardığı konutlar, arabalar ve arsalarla müşterilere uygun fiyatlar sunuyor. Banka, satışa sunulan konutlarda kredi imkanı da sağlıyor, böylece parası olmayan vatandaşlar da konut sahibi olabiliyor.
ZİRAAT BANKASI İKİNCİ EL KONUTLARI ELDEN ÇIKARACAK!Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, ev sahibi olmak isteyenlere ekonomik bir seçenek sunuyor. Banka, uygun fiyatlarla satışa çıkardığı konutlarla müşterilerin konut sahibi olmasını destekliyor. İşte diğer ayrıntılar...
Satılık konutlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli gibi büyük şehirlerde bulunan çeşitli daireler yer alıyor. Duyuruda, konutların bulunduğu il ve ilçelerin yanı sıra oda sayısı, metrekareleri ve fiyatları gibi detaylar da paylaşıldı. Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, hem bireysel müşterilere hem de ticari işletmelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem kişisel kullanım hem de yatırım amacıyla konut sahibi olmak isteyenler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuluyor. Banka, müşterilere uygun kredi seçenekleriyle birlikte konut alım sürecinde destek de sağlıyor. Konut kredisi başvuruları için gerekli bilgiler de duyuruda yer alıyor. Böylece müşteriler, uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla konut sahibi olma fırsatından yararlanabiliyor. Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, konut piyasasında talep gören bölgelerdeki konutların erişilebilir hale getirilmesini hedefliyor. Banka, müşterilerine ekonomik ve güvenilir bir şekilde konut sahibi olma imkanı sunarken, aynı zamanda gayrimenkul sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor. Duyuruda yer alan satılık konutlar ve fiyat listesi, konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Ziraat Bankası'nın ikinci el konut satışı programı, uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatını müşterilere sunarken, güvenilir ve sağlam bir finansal kuruluşla çalışma imkanı da sağlıyor. Ziraat Bankası, internet üzerinden satışa çıkardığı konutlar, arabalar ve arsalarla müşterilere uygun fiyatlar sunuyor. Banka, satışa sunulan konutlarda kredi imkanı da sağlıyor, böylece parası olmayan vatandaşlar da konut sahibi olabiliyor.