Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Sonunda duyuruldu: 75.000 TL nakit para kullanabilirsiniz!

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacaklar için başlatmış olduğu kampanya ile nakit ihtiyacı olanlara belirli şartlara uygun bir şekilde emekli olması ve bireysel müşteri olması halinde kredi imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisinden yararlanacak kişilere kredi işlemlerinin onaylanması halinde hızlı bir şekilde hizmet verecek ve 24 ay vade fırsatı sunacak. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız ve aranan şartları karşılıyorsanız, siz de bankanın başlattığı kredi kampanyasında yerinizi alarak 75.000 TL'ye varan kredi kullanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
75.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak vatandaşlar banka hesaplarının mevcut olması halinde başvuruları mobil bankacılık aracılığıyla yapabilecektir. Ziraat Bankasından geçmiş zamanlarda kredi kullandıysanız ve ödemeleriniz düzenli bir şekilde yapılmışsa 24 ay vadeli bu krediyi Ziraat Mobil uygulaması aracılığıyla masrafsız, gelir belgesiz ve diğer kampanyalara göre düşük faiz oranlarıyla alabilirsiniz. Kredi kullanacak bütün vatandaşlar, ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsa, özellikle emekli maaşları Ziraat Bankası üzerindeyse daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedirler. Bu krediyle beraber başka bankalara olan borcunuzu da kapatabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi web sitesinden kredi başvurusunda bulunacak herkese uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerine devam edecek.