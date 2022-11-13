Finans
13 Kasım 2022 - 15:39

Ziraat Bankası kartı olanlar son gün yarın! Hemen başvur 250 TL hesabına geçsin! Hem alışveriş yap hem para kazan Ziraat Bankası iş başında

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası müşterilerine kampanya sunmaya devam ediyor. Eşya sektöründe alışveriş yapan herkesin 250 TL kazanması için başlatılan kampanyada son güne gelindi. İşte, Ziraat Bankası 250 TL indirim kampanya detayları haberimizde

Finans
13 Kasım 2022 - 15:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat Bankası kartı olanlar son gün yarın! Hemen başvur 250 TL hesabına geçsin! Hem alışveriş yap hem para kazan Ziraat Bankası iş başında
1-14 Kasım tarihleri arasında geçerli olan 250 TL indirim için ziraat Bankası duyurusunu yaptı. Bankkart Mobil ya da bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanacak olan kampanya Ziraat Bankası tarafından müşterilerine sunulurken şartların neler olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 250 TL indirim almak için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır

ZİRAAT BANKASI'NDAN 250 TL İNDİRİM

Bankkart ile bankkart anlaşmalı olan elektronik eşya sektörü üzerinde bulunan mağazalardan POS üzerinden gerçekleşecek olan tek seferlik 5 bin TL harcamaya Ziraat Bankası 250 TL indirim uyguluyor. Ziraat bankası duyurusu üzerine harekete geçen müşteriler kampanya ayrıntılarını araştırmaya başladı. İlk işlem için geçerli olacak kampanyanın kişilere destek amaçlı uygulandığının ise altı çizildi.

KAMPANYA DETAYLARI

-Kampanyadan yararlanabilecek olan kişiler ise Bireysel Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahipleri olarak belirlendi.

-Bir kişinin tek seferde yaptığı harcamadan kazanacağı indiri tutarı 250 TL'dir.

-İndirim tutarları ise müşterilerin kart bilgileine göre 18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecektir.

-Harcamalar ise Bankkart kredi kartı ya da banka kartı özelliği taşıyan işlemlere indirim uygulanacak.

-Yalnızca bu kampanyadan kart sahibi yararlanabilir.

-E-ticaret üzerinden yapılan işlemler kampanya dışında kalır.

-Karta nakit para yüklemesi kampanya dahil değildir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Alışveriş arbitrajı nedir, nasıl yapılır? Alışveriş Arbitrajı yaparak para kazanma yöntemleri
Alışveriş arbitrajı nedir, nasıl yapılır? Alışveriş Arbitrajı yaparak para kazanma yöntemleri
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
Bu fiyatlar TOKİ'yi sollar! Ziraat Bankası 145 m2 evleri 160 bin TL'ye satıyor
Bu fiyatlar TOKİ'yi sollar! Ziraat Bankası 145 m2 evleri 160 bin TL'ye satıyor
Ziraat Kart şifremi unuttum ne yapabilirim? Ziraat Kart işlemleri nelerdir? Ziraat Kart şifre belirleme 2022
Ziraat Kart şifremi unuttum ne yapabilirim? Ziraat Kart işlemleri nelerdir? Ziraat Kart şifre belirleme 2022
Ölen kişinin bankadaki parası için neler yapılır, nasıl çekilir? Ölen kişinin banka hesap işlemleri
Ölen kişinin bankadaki parası için neler yapılır, nasıl çekilir? Ölen kişinin banka hesap işlemleri
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı
Son Haberler
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi,...
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık sonrasında üstsüz fotoğraflar sosyal medyaya damgasını vurdu
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık...
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı dudak uçuklattı takipçileri topa tuttu
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı...
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi,...
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil...
Kurt Efe 20 yıla babasını tahtından eder! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlundan en net görüntü geldi!
Kurt Efe 20 yıla babasını tahtından eder! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlundan...
Gökhan Töre kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Töre biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Töre kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Töre biyografisi,...
2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı
2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil...
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu...
Barış Çakmak kimdir, nereli, yaşı kaç? Barış Çakmak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Barış Çakmak kimdir, nereli, yaşı kaç? Barış Çakmak biyografisi,...
Akaryakıtta beklenen oldu! Benzin ve motorin de indirim iddiası! 13 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta beklenen oldu! Benzin ve motorin de indirim iddiası! 13...
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor...
Sait Faik Abasıyanık kimdir, nereli, yaşı kaç? Sait Faik Abasıyanık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sait Faik Abasıyanık kimdir, nereli, yaşı kaç? Sait Faik Abasıyanık...
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
S Sport Roma - Torino maçını canlı izle
Bein Sport HD 2 İstanbulspor - Hatayspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 2 İstanbulspor - Hatayspor maçını canlı izle