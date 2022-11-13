1-14 Kasım tarihleri arasında geçerli olan 250 TL indirim için ziraat Bankası duyurusunu yaptı. Bankkart Mobil ya da bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanacak olan kampanya Ziraat Bankası tarafından müşterilerine sunulurken şartların neler olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 250 TL indirim almak için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır
Finans
13 Kasım 2022 - 15:39
Ziraat Bankası kartı olanlar son gün yarın! Hemen başvur 250 TL hesabına geçsin! Hem alışveriş yap hem para kazan Ziraat Bankası iş başında
Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası müşterilerine kampanya sunmaya devam ediyor. Eşya sektöründe alışveriş yapan herkesin 250 TL kazanması için başlatılan kampanyada son güne gelindi. İşte, Ziraat Bankası 250 TL indirim kampanya detayları haberimizde
Finans
13 Kasım 2022 - 15:39
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