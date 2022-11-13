Ziraat Bankası kartı olanlar son gün yarın! Hemen başvur 250 TL hesabına geçsin! Hem alışveriş yap hem para kazan Ziraat Bankası iş başında

1-14 Kasım tarihleri arasında geçerli olan 250 TL indirim için ziraat Bankası duyurusunu yaptı. Bankkart Mobil ya da bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanacak olan kampanya Ziraat Bankası tarafından müşterilerine sunulurken şartların neler olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 250 TL indirim almak için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır ZİRAAT BANKASI'NDAN 250 TL İNDİRİM Bankkart ile bankkart anlaşmalı olan elektronik eşya sektörü üzerinde bulunan mağazalardan POS üzerinden gerçekleşecek olan tek seferlik 5 bin TL harcamaya Ziraat Bankası 250 TL indirim uyguluyor. Ziraat bankası duyurusu üzerine harekete geçen müşteriler kampanya ayrıntılarını araştırmaya başladı. İlk işlem için geçerli olacak kampanyanın kişilere destek amaçlı uygulandığının ise altı çizildi. KAMPANYA DETAYLARI -Kampanyadan yararlanabilecek olan kişiler ise Bireysel Bankkart, Bankkart Başak ve Bankkart Business sahipleri olarak belirlendi. -Bir kişinin tek seferde yaptığı harcamadan kazanacağı indiri tutarı 250 TL'dir. -İndirim tutarları ise müşterilerin kart bilgileine göre 18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecektir. -Harcamalar ise Bankkart kredi kartı ya da banka kartı özelliği taşıyan işlemlere indirim uygulanacak. -Yalnızca bu kampanyadan kart sahibi yararlanabilir. -E-ticaret üzerinden yapılan işlemler kampanya dışında kalır. -Karta nakit para yüklemesi kampanya dahil değildir.