EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:55

Ziraat Bankası kartı olanlara müjde! Banka ek ödeme için tarihi duyurdu, 30 Eylül'e kadar hesaplara geçecek

Ziraat Bankası yeni kampanyaları ile merak edilmeye devam ediyor. Müşterilerine sunduğu kampanyalar ile gündeme gelen Ziraat Bankası birbirinden farklı avantajlar ile müşterilerin yüzünü güldürüyor. 30 Eylül'de hesaplarda olacak. İşte Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:55
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Ziraat Bankası kartı olanlara müjde! Banka ek ödeme için tarihi duyurdu, 30 Eylül’e kadar hesaplara geçecek


Ziraat kart kullanan milyonlarca kişi Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu yeni kampanyaları yakından takip ediyor. Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunmuş olduğu yeni kampanyanın 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Kampanyaya katılım sağlayan müşterilerin hesabına 150 TL yatırılacak. İşte Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası hakkındaki tüm detaylar…

Ziraat Bankası yeni kampanyasını duyurdu

Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu yeni kampanya doğrultusunda alınan kararlar açıklandı. Yapılan açıklama doğrultusunda market, bakkal, kasap manav ve şarküteri üye işyerlerinde farklı günler içerisinde tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri her alışveriş için 25 TL verilecek. Kampanya kapsamında toplam 150 TL bankkart lira verileceği açıklandı. Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu kampanyanın detayları da müşterilerle paylaşıldı.

Son katılım 30 Eylül'de



Ziraat Bankası müşterilerine özel yapmış olduğu kampanya doğrultusunda 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Ziraat kart kullanıcılarının kampanyaya katılım sağlayabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr’den veya MARKET yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlanabileceği açıklaması yapıldı.

Ziraat Bankası Kampanyası

Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılması gerektiği vurgulandı. Kampanyaya katılan müşterilerin ise kampanya süresi boyunca bankkart ile market bakkal, kasap, manav, şarküteri üye işyerlerinden farklı günlerde ve tek seferde yapmış oldu 300 TL'lik alışveriş için 25 TL verileceği açıklandı. Kampanya süresi boyunca müşteriler toplam 150 TL bankkart lira kazanacağı bildirildi.

Kampanya ayrıntıları nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından yapılan kampanyanın ayrıntıları da müşteriler ile paylaşıldı. Bununla birlikte yapılan işlemleri bankkart anlaşması bulunan üye işyerlerinde ve bankkart pos cihazından yapılacak alışverişlerde geçerli olduğu ifadeleri yer aldı. E-ticaret üzerinden yapılan işlemlerin ise kampanyaya dahil olmadığı bildirildi. Bankkart liraların gerçekleştirilen işlemlerin ardından kartlara tanımlanacak söylendi. Yapılan kampanyanın müşteri bazında olduğu ifade edilirken en fazla 150 TL bankkart lira kazanılacağı da kampanya detaylarını da yer aldı.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler ise kampanyaya dahil edilmemektedir. Kampanyaya katılmak için asıl kart sahibi müşterilerin kampanyaya katılımı sağlanmalıdır. Karta para yükleme işlemleri ise kampanyaya dahil değildir. Nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanımları ise kampanya dahilinde yer almamaktadır. Kampanya süresi içerisinde yapılan işlemlerin iade olması durumunda ise karda tanımlanmış olan bankkart liralar geri alınmaktadır.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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