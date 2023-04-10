Ziraat Bankası kartında adı soyadı yazanlar dikkat! Hemen başvurana 2000 TL para iadesi yapılacak: Son gün yaklaşıyor







Kampanyaya Katılım

Bankkart Lira Kazanmak







Kampanya Detayları

Kampanyaya Dahil Olmayan Kartlar

Ziraat Bankası, müşterileri için yeni bir kampanya daha başlattı. Kampanya kapsamında, harcamalara göre 750 TL ile 2.000 TL arasında değişen tutarlarda Bankkart Lira hediye kazanılabiliyor.Müşteriler kampanyaya katılım sağlamak için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ya da SMS kanallarını kullanabilir. SMS ile katılım sağlamak için "TATILSEPETI" yazıp 4757'ye mesaj gönderilmesi gerekiyor. Ancak alışveriş yapılmadan önce kampanyaya katılım şart. Aksi takdirde ödüllerden yararlanılamayacak.Bankkart Lira kazanmak için müşterilerin alışverişlerini Bankkart POS cihazlarını kullanarak yapmaları gerekir. Kampanya süresi boyunca kazanılan Bankkart Liralar ,10 Nisan'da kartlara yüklenecek.17 Mayıs'a kadar kullanılmayan Bankkart Liralar geri alınacak.Kampanya 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli. Bu süre zarfında müşteriler 2.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilir. Ayrıca bireysel kartlar ile yapılan harcamalar da kampanyaya dahil. Müşteriler ek kartları ile yaptıkları harcamaları ana kart sahibi hesaplarına dahil edebiliyor.Bankkart Başak, Bankkart Business, Free Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan bazı işlemler kampanya kapsamı dışında. Ayrıca müşteriler Varınca para uygulamasını kullanarak kampanya avantajlarından yararlanamıyor.Kampanya tarihleri arasında yapılan ön ödemeli rezervasyonlarda, ön ödeme tutarı 7.500 TL ve üzeri olan işlemler kampanyaya dahil. Yurt içi ve ülke dışı turlar dahil. Tur paketi dışındaki yurt içi ve ülke dışı uçak bileti satışları ise dahil değil.