Finans
10 Nisan 2023 - 10:48

Ziraat Bankası kartında adı soyadı yazanlar dikkat! Hemen başvurana 2000 TL para iadesi yapılacak: Son gün yaklaşıyor

Ziraat Bankası müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Duyurulan yeni kampanya ile istenilen işlemi gerçekleştiren müşterilerine 2000 TL'ye kadar hediye Bankkart lira verecek. Ayrıntılar haberimizde.

Finans
10 Nisan 2023 - 10:48
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Ziraat Bankası kartında adı soyadı yazanlar dikkat! Hemen başvurana 2000 TL para iadesi yapılacak: Son gün yaklaşıyor
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Ziraat Bankası, müşterileri için  yeni bir kampanya daha başlattı. Kampanya kapsamında, harcamalara göre 750 TL ile 2.000 TL arasında değişen tutarlarda Bankkart Lira hediye kazanılabiliyor.

Kampanyaya Katılım

Müşteriler kampanyaya katılım sağlamak için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ya da SMS kanallarını kullanabilir. SMS ile katılım sağlamak için "TATILSEPETI" yazıp 4757'ye mesaj gönderilmesi gerekiyor. Ancak alışveriş yapılmadan önce kampanyaya katılım şart. Aksi takdirde ödüllerden yararlanılamayacak.

Bankkart Lira Kazanmak 



Bankkart Lira kazanmak için müşterilerin alışverişlerini Bankkart POS cihazlarını kullanarak yapmaları gerekir. Kampanya süresi boyunca kazanılan Bankkart Liralar ,10 Nisan'da kartlara yüklenecek.17 Mayıs'a kadar kullanılmayan Bankkart Liralar geri alınacak.

Ziraat Bankası, müşterileri için yeni bir kampanya daha başlattı. Kampanya kapsamında, harcamalara göre 750 TL ile 2.000 TL arasında değişen tutarlarda Bankkart Lira hediye kazanılabiliyor.

Kampanya Detayları

Kampanya 1 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli. Bu süre zarfında müşteriler 2.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilir. Ayrıca bireysel kartlar ile yapılan harcamalar da kampanyaya dahil. Müşteriler ek kartları ile yaptıkları harcamaları ana kart sahibi hesaplarına dahil edebiliyor. 

Kampanyaya Dahil Olmayan Kartlar

Bankkart Başak, Bankkart Business, Free Bankkart ve Bankkart Lira ile yapılan bazı işlemler kampanya kapsamı dışında. Ayrıca müşteriler Varınca para uygulamasını kullanarak kampanya avantajlarından yararlanamıyor.

Ziraat Bankası, müşterileri için yeni bir kampanya daha başlattı. Kampanya kapsamında, harcamalara göre 750 TL ile 2.000 TL arasında değişen tutarlarda Bankkart Lira hediye kazanılabiliyor.

Kampanya tarihleri arasında yapılan ön ödemeli rezervasyonlarda, ön ödeme tutarı 7.500 TL ve üzeri olan işlemler kampanyaya dahil. Yurt içi ve ülke dışı turlar dahil. Tur paketi dışındaki yurt içi ve ülke dışı uçak bileti satışları ise dahil değil.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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