





ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE 500 TL HEDİYE PARA VERİLECEK!







Ziraat Bankası kartıyla alışveriş yapanlara müjde! 500 TL para iadesi yapılacak: Almak için hemen başvurun. Ziraat Bankası müşterileri için harcama yaparak 500 TL kazandıran kampanya. Ziraat Bankası'nın Bankkart sahipleri için özel kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası kart sahipleri müşterileri için harcama yaparak hediye para kazandırıyor. Müşterileri bankanın anlaşmalı olduğu iş yerleri üzerinden alışveriş yaparak aynı zamanda hediye para da kazanabilecek. Anlaşmalı yerler ile yapılan harcamalardan sonra verilecek ödemeler anında hesaplara yansıtılacak. Müşterilerin hesapları için yatırılacak hediye paralar müşterilerin avantajlı paketler ile alışveriş yapmalarına imkan da sağlamaktadır. Ziraat Bankası'nın verdiği hediye kampanyasına ilişkin diğer detaylar...Ziraat Bankası müşterileri için hazırladıkları farklı kampanyalar ile birlikte bütün dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu kez duyurulan kampanyada, müşterileri için harcama yaparak para kazanabilme avantajı da sunmaktadır. Bankkart'ı olan müşteriler anlaşmalı üye işyerleri için yapacakları harcamalardan hediye paralar kazanabilecekler. Oldukça cazip olan kampanyanın ayrıntıları haberimizde... İşte ayrıntılar...Kampanyaya katılım sağlayabilmek için Bankkart mobil uygulaması üzerinden ya da bankkart com.tr aracılığı ile kampanyaya katılım sağlayabileceği, BESYA yazısını yazarak da 4757 numarasına mesaj göndermesi gerekmektedir. Müşteriler bu sayede katılımlarını sağlabilecekler. Banka müşterilerinin tek seferde ya da farklı günler için yapacaklar 5 bin TL'lik harcamalardan sonra hediye para taraflarına tanımlanacaktır. Bu hediye para 250 TL miktarındadır. Toplamında belirtilen hediye tutarı ise 500 TL olarak belirtilmiştir.