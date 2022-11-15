Finans
15 Kasım 2022 - 10:55

Ziraat Bankası koyun kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası faizsiz 50 koyun kredisi şartları

Ziraat Bankası ile TKK arasında yapılan anlaşma sonucunda çiftçilere faizsiz koyun kredisi verilmesine karar verildi. Peki, Ziraat Bankası koyun kredisi başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte, Ziraat Bankası koyun kredisiyle ilgili detaylar...

Finans
15 Kasım 2022 - 10:55
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Ziraat Bankası koyun kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası faizsiz 50 koyun kredisi şartları
Tarım kredilerindeki yıllık faiz oranları %12'den %9'a indirildi. Senelik yüzde 9 olan faiz oranı aylık yüzde 0,5'dir. Ziraat Bankası ile tarımsal kredi kooperatifince düşük faizli yatırımlar ile işletme kredisi kullanılmasına dair karar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülüyor. Ziraat Bankası ile tarım kredi birliklerinin yaptığı sıfır ya da düşük faizli indirimler 3 dönem boyunca geçerli olacak ve krediye başvurular kabul edilecek.

Hayvan, sığır, düve, mandıra ve karma, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kümes hayvanı ve su ürünleri yetiştiriciliğini kapsayan krediler %25, %50 ve %75 indirimle verilecek.

ZİRAAT BANKASI KOYUN KREDİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Söz konusu kredi şu kişileri kapsamaktadır:

- Önce bölge yatırımı

- Atıl işletme alımı

- Yurt içinde doğan hayvan alımı veya kullanımı

- Kendi yemini üretme ve mera kullanımı

- Genç çiftçi

- Kadın çiftçi

Yukarıdaki kapsamlar çiftçilere verilecek kredinin faizini belirlemektedir. Bölgesel yatırım için işletme ve yatırım dönemleri yüzde 10 olarak belirleniyor. söz konusu bölgeler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tebliğ edilerek belirleniyor. Atıl işletme satın alımında işletme döneminde hiçbir indirim oranı verilmemiş, yatırım zamanında %10 faiz oranı veriliyor.

Yurt içinde doğmuş hayvan kullanımı için yerli hayvan şartı aranıyor. İşletme ile yatırım dönemlerinde ek olarak yüzde 10 faiz indirimi uygulanacaktır.

Genç çiftçilerde, 40 yaş altında ki genç girişimcilerin faiz oranı işletme ve yatırım dönemleri için yüzde 10'dur.

Belirtilmiş olan şartlar karşılandığında maksimum yüzde 100 indirim uygulanacaktır. Bu sayede koyun kredisinden 0 faizle faydalanmak mümkündür.

 ziraat koyun kredisi

KOYUN KREDİSİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Çiftçiler, şirketlerini belirlenen rakamın üstüne çıkarabilmek için minimum 250 koyun, koyun ve keçiler için yüz keçi kapasitesi olan işletme kurmaları ya da minimum 250 hayvancılık işletmesi kurmaları ya da ticari kapasitelerini 250 başlığa çıkartmaları gerekiyor.

- Yem üretimini kendisi yapanlar, hayvan başına bir dönüm yem bitkisi ekmeli.

- Tarım ve Orman Bakanlığı onayı olan hayvan yetiştiriciliğinde dişilerin yaş aralığı 6-25 ay arasında olmalı. Erkek hayvanlarda bu yaş minimum üç aydır.

KOYUN İNDİRİMİNDE ÖNCELİK VERİLEN İLLER

Bursa

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Burdur

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Adana

Batman

Bingöl

Edirne

Aksaray

Isparta

Kahramanmaraş

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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