Finans
11 Nisan 2023 - 18:00

Ziraat Bankası kredi kartı kullananlar dikkat! Sadece 19 gününüz kaldı: Başvurana 300 TL para iadesi yapılacak!

Ziraat Bankası çok önemli bir kampanyaya imza attı ve 30 Nisan gününe dek başvuruların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Başvuranlara 300 Türk Lirası hediye ediliyor. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
11 Nisan 2023 - 18:00
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Ziraat Bankası kredi kartı kullananlar dikkat! Sadece 19 gününüz kaldı: Başvurana 300 TL para iadesi yapılacak!
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Alışveriş yapacak olanlara müjdeli haber verildi. Hem alışveriş yapıp hem kazanabilirsiniz. Bu fırsatı sakın kaçıtmayın...

Ziraat Bankası, Bankkart ile anlaşmalı Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri üye işyerlerinde tek seferde yapılan 300 Türk Lirası ve üzeri her alışverişinizde toplam 300 Türk Lirası Bankkart kazanılacağını duyurdu.



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30 NİSAN'A KADAR BAŞVURU YAPIN

Kampanya 17.03.-30.04.2023 tarihleri arasında geçerli kabul edilmiş olup, kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr üzerinden veya RAMAZAN yazıp 4757 numarasına SMS gönderilerek girilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kampanya detaylarında, Bankkart ile Market, Bakkal, Kasap, Manav ve Şarküteri üye işyerleri üzerinden yapılacak olan 300 lira ve üzeri her alışverişlerde 30 lira toplamda 300 TL kazanabilecekleri belirtildi. Yapılan işlemin üye işyerlerinden ve Bankkart POS aracılığıyla yapılması gerektiğinin de altı çizildi

DETAYLAR

Kampanya bilgileri şu şekilde dağıtıldı:

Aynı iş yerinde aynı gün içerisinde sadece ilk işlem kampanyaya kapsamında değildir.

Online mağazada yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanya koşullarımıza uygun olan müşterilerimizin kartlarından anında banka kartına TL aktarılmaktadır.

Kampanya süresince müşteri maksimum 300 lira Bankkart Lirası kazanabilir.

Kampanya, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleriyle yapılacak olan işlemi kapsamaz.

Kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılım gösterebilir.

Kart ekstraları kampanyaya dahil değildir.

Para çekme, rezerv ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lirası işlemleri dahil olmamaktadır.

Kazanılan Banka Kartı Liraları, kampanya süresince yapılan işlemlerin iadesi ile iade edilecektir.

Müşteri Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lirası bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılır.

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