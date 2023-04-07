Ziraat Bankası kredi kartı kullananlara duyuruldu! Ay sonuna kadar başvuru şartı var: Para iadesi yapılacak!







O BANKADA HESABI OLANLARA DİKKAT!











O banka hesabı bulunan vatandaşlar için son tarih belli oldu. O tarihe kadar geçerli sayılacaktır. Kampanya detay ve koşulları belirlendi. Kampanyanın şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için duyuruda bulunuldu. Kampanya katılım son tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. Müşterilerin dikkatini çekecek o kampanya ve detayları bildirildi. Kartı bulunanlara kampanya dahilinde 100 TL hediye verileceği belirtildi.Kampanyaya katılan müşterilere 100 TL hediye verilecektir. QR kod ile ödeme yaparak tek seferde 100 TL ve üzerinde alışveriş yapılması halinde 10 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira verilecektir. Kampanya için detaylar ve şartlar yayınlandı. 1 Nisan- 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Öncesinde Bankkart Mobil üzerinden katılım sağlanmalıdır. Bankkart ve Ziraat Mobil ile POS'ta QR kod ile tek seferde yapılan 100 TL ve üzeri alışveriş ödenmelidir. Her alışverişte 10 TL, totalde 100 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Aynı gün içerisinde aynı iş yerinden yapılan işlem için ilk yapılan kampanya dahilinde olacaktır. Kampanya süresince QR kod ile peşin veya taksitli işlemler gerçekleştirilecektir. QR kod ile ödeme yapmadan önce yetkili kişiye belirtiniz. Bankkart Mobil uygulamasında 'Ödemeler' menüsü içerisinde Ödeme'yi seçiniz. POS ekranda olan barkodu ödeme ekranına okutunuz. Kullanacağınız kartı seçin ve onaylayın. Ödeme böylece tamamlanmış olacaktır. Kampanya Bireysel Bankkart için geçerlidir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz'den yapılan işlemler kampanya dahilinde değildir. Gerçekleştirilen iptal, iade, nakit çekim işlemleri kampanya dahilinde değildir. Karta yüklenen para sayılmayacaktır. Kampanya süresince yapılan işlemin iptali halinde Bankkart Lira alınacaktır.