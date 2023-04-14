Ziraat Bankası kredi kartı olanlar dikkat! Tek bir işlemle 3000 TL hediye para kazanabilirsiniz: O tarihe kadar hemen mesaj gönderin!

Son dönemlerde müşterilerinin kredi kartı harcamaları kapsamında sık sık kampanya düzenleyen bankalar arasında olan Ziraat Bankası yeni kampanyasını müşterileriyle paylaştı. Kampanya kapsamında müşteriler 3 bin TL kazanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 3 BİN TL KAMPANYASIBankalar arasında en sık harcama kampanyası düzenleyen bankalardan biri olan Ziraat Bankası yeni kampanyasını müşterileriyle paylaştı. Kampanya kapsamında Kappatur'dan tek seferde yapılan 10 bin TL ve 15 bin TL arası alışverişlere 1000 Bankkart Lira, 15 bin TL ve 30 bin TL arasında yapılan alışverişlere 1.500 Bankkart Lira, 30 bin TL ve üstü alışverişler için 3 bin Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya 10 Nisan tarihinde başlayarak 15 Mayıs tarihinde geçerli olacak. Kampanya katılımları mobil uygulama, internet bankacılığı ve SMS yoluyla yapılabilecek. SMS ile katılım sağlayacak müşterilerin 4757 numarasına KAPPATUR yazıp göndermek gerekiyor.
Kampanya katılımı yapmayan müşteriler Bankkart Lira kazanamayacak. Kampanyadan faydalanmak için harcamaların Bankkart anlaşmalı POS cihazlarından yapılması gerekmektedir. Bankkart Liralar 22 Mayıs tarihine kadar hesaplara geçecek ve 3 Temmuz tarihine kadar harcanabilecek. Harcanmayan Bankkart Liralar 4 Temmuz tarihinde iade alınacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kez faydalanabilecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla 3 bin Bankkart Lira kazanımı sağlayacak. Uçak biletleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Bireysel kart ve Bankkart Başak ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil olacak ve ek kartlarla yapılan alışverişler de kampanyadan faydalanabilecek. Kampanyadan faydalanmak için Kappatur Merkez Ofisi, 444 0 577 numarası ve www.kappatur.com internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyonlar geçerli olacak. Ön provizyon, Bankkart Business, ücretsiz Bankkart, Bankkart Lira kullanımları kampanyaya dahil olmayacak.