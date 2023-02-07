Finans
07 Şubat 2023 - 23:30

Ziraat Bankası listeyi yayınladı: O tarihe kadar hemen yapmanız gerekiyor!

Ziraat Bankası tarafından yapılan bir açıklamada banka müşterilerine duyuru yapıldı ve bir liste yayımlandı. Listede bilgileri bulunan kişilerin en geç 15 Haziran 2023 günü mesai bitimine kadar şubeye gitmeleri gerekmekte olduğu da açıklamanın detayında vurgulandı.

Finans
07 Şubat 2023 - 23:30
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Ziraat Bankası listeyi yayınladı: O tarihe kadar hemen yapmanız gerekiyor!
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Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar ile ilgili 2023 yılı zaman aşımı duyurusu yapıldı. Yapılan açıklamada, listede yer alan vatandaşların yanlarında kimliklerini alarak şubeye gitmeleri gerektiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"15 HAZİRAN TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR"

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, lehdarın son alacak, işlem ve yazılı talimatının tarihinden itibaren on yıl içinde bankaya ibraz edilmeyen mevduat, yatırım fonları, emanet varlıkları ve alacakları zaman aşımı süresine tabi tutulur.



Ziraat Bankası zaman aşımına uğrayan hesaplar listesi

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonu Kabulü, Alacakların Kabulü, İptali ve Zaman aşımına Uğramış Mevduatlar ile ilgili yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca İlk dört ay boyunca zaman aşımına uğramış olan listenin şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır.

Bilgileri yasal hesaplar listesinde yer alan müvekkillerimizden herhangi biri Haziran ayının 15'i mesai bitimine kadar bildirimde bulunmaz ise zaman aşımına uğramış olan tüm hesaplarının devri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na yapılacaktır.

2023 yılında vadesi dolan mevduat ve vakıf fonları hakkında bilgi almak isteyenler için Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden işlem yapılabilmektedir.

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