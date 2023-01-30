Ziraat Bankası müjdeyi patlattı! Bir SMS ile paranızı geri alın! Son gün çanları çalıyor

Son günlerde en çok kampanya yapan bankalardan biri de Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası kredi kartı sahiplerine 150 TL hediye vereceğini duyurdu. Peki kampanya şartları nedir? Katılım nasıl sağlanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTI KAMPANYASIZiraat Bankası kredi kartı sahibi olan müşterilerine yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre Bankkart Genç sahibi olan müşteriler kredi kartı başvurusu yaptıktan ve onay aldıktan sonra ilk alışverişlerinden sonra 150 TL Bankkart Lira kazanacak. Açıklamaya göre alışveriş yapmadan önce mpbil uygulamadan ya da kısa mesaj yoluyla kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Kısa mesaj ile kampanyaya katılacak müşteriler telefonlarının kısa mesaj kısmından 4757 numarasına GENC150 yazıp göndermeleri gerekiyor.
SMS gönderimleri ücretsiz olacak. Kredi kartı ile yapılan yalnızca ilk alışveriş kampanyaya dahil edilecek. Aynı zamanda peşin ya da taksitli olarak alışverişler de kampanyaya dahil edilecek. Kampanya süresi boyunca müşteri yalnızca bir kez 150 TL kazanabilecek. Şartları yerine getiren ve katılım sağlayan müşterilerin Bankkart Liraları anında kartlarına yüklenecek. Aynı zamanda mevcut kartı olan ancak aktif durumda olmayan müşterilerin Bankkart Genç kartlarını aktif duruma getirmeleri de müşterinin kampanyaya dahil olmasını sağlayacak. Nakit çekimler, iade işlemleri ve iptal işlemleri, karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil olmayacak. Kampanya dönemi boyunca yapılan alışveriş iade edilirse verilen Bankkart Lira geri alınacak. Müşterinin kartında Bankkart Lira olmaması durumunda müşterinin kartına tutar borç olarak yansıtılacak. Ziraat Bankası kampanyayı değiştirme ve durdurma hakkını saklı tutacaktır.