Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek







HEDİYE VERİLECEK







KAMPANYANIN AYRINTILARI NELERDİR?

Ziraat Bankası önemli açıklamayı duyurdu. 'Cafe, restoran, kırtasiye,ofis malzemeleri, kozmetik, giyim, aksesuar, gıda ve sineme' sektörlerini kapsayan kampanya yaptıklarını duyurdu. Cumhuriyet Bayramına özel Bankkart ile 150 TL kazanma fırsatı sunmaktadır.Ziraat Bankası 6 Ekim- 6 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli Bankkart mobil ya da bankkart.com.tr adresinden katılım sağlanabilinir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler kampanya tarihleri arasında Bankkart ile anlaşmalı giyim, kültür, sanat, kafe ve restoran,kitap, kırtasiye ve kozmetik sektöründe üye olan müşterilere her 1000 TL alışverişlerinde 50 TL toplam 150 TL bankkart lira kazanacaklarını bildirdi. Ayrıca yapılan açıklamada, işlemlerin Bankkart üye iş yerlerinin anlaşmalı üyeleri ve Bankkart POS üzerinden yapılması gerektiği ve müşterinin kampanya döneminde kazanacağı maksimum Bankkart lirasının 150 TL ile sınırlı olduğu belirtildi.-E-ticaret hizmeti veren üye iş yerleri kampanyaya dahil değildir. -Bankkart'ın kredi ve banka kartı özellikleri ile yapılan işlemler harcama tutarına dahildir. -Sadece kart sahibi olan müşteriler katılabilir. -Kampanya Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri ile yapılan işlemleri kapsamamaktadır. -Nakit çekme, teminat rezervi, iade, iptal ve Bankkart Lirası işlemleri fiyata dahil değildir. -Kampanyada kazanılan Bankkart lirası 11 Kasım tarihinde yüklenecektir. -Kampanya süresince yapılan işlemler iade edildiğinde, verilen Bankkart lirası iade edilecektir. Müşteri'nin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lirası yoksa kalan tutar hesap özetine borçlandırılacaktır.