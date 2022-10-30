Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek

Ziraat Bankası önemli açıklamayı duyurdu. 'Cafe, restoran, kırtasiye,ofis malzemeleri, kozmetik, giyim, aksesuar, gıda ve sineme' sektörlerini kapsayan kampanya yaptıklarını duyurdu. Cumhuriyet Bayramına özel Bankkart ile 150 TL kazanma fırsatı sunmaktadır.
HEDİYE VERİLECEK
Ziraat Bankası 6 Ekim- 6 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli Bankkart mobil ya da bankkart.com.tr adresinden katılım sağlanabilinir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler kampanya tarihleri arasında Bankkart ile anlaşmalı giyim, kültür, sanat, kafe ve restoran,kitap, kırtasiye ve kozmetik sektöründe üye olan müşterilere her 1000 TL alışverişlerinde 50 TL toplam 150 TL bankkart lira kazanacaklarını bildirdi. Ayrıca yapılan açıklamada, işlemlerin Bankkart üye iş yerlerinin anlaşmalı üyeleri ve Bankkart POS üzerinden yapılması gerektiği ve müşterinin kampanya döneminde kazanacağı maksimum Bankkart lirasının 150 TL ile sınırlı olduğu belirtildi.