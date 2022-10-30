EKONOMİ
30 Ekim 2022 - 13:39

Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek

Ziraat Bankası müjdeli haberi duyurdu. Bankkart ile anlaşmalı sektörlerde yapılan alıverişlerde toplam 150 TL bankkart lira kazanma şansı sizleri bekliyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
30 Ekim 2022 - 13:39
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Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek


Ziraat Bankası önemli açıklamayı duyurdu. 'Cafe, restoran, kırtasiye,ofis malzemeleri, kozmetik, giyim, aksesuar, gıda ve sineme' sektörlerini kapsayan kampanya yaptıklarını duyurdu. Cumhuriyet Bayramına özel Bankkart ile 150 TL kazanma fırsatı sunmaktadır.

bankart

HEDİYE VERİLECEK



Ziraat Bankası 6 Ekim- 6 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli Bankkart mobil ya da bankkart.com.tr adresinden katılım sağlanabilinir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler kampanya tarihleri arasında Bankkart ile anlaşmalı giyim, kültür, sanat, kafe ve restoran,kitap, kırtasiye ve kozmetik sektöründe üye olan müşterilere her 1000 TL alışverişlerinde 50 TL toplam 150 TL bankkart lira kazanacaklarını bildirdi.

Ayrıca yapılan açıklamada, işlemlerin Bankkart üye iş yerlerinin anlaşmalı üyeleri ve Bankkart POS üzerinden yapılması gerektiği ve müşterinin kampanya döneminde kazanacağı maksimum Bankkart lirasının 150 TL ile sınırlı olduğu belirtildi.

KAMPANYANIN AYRINTILARI NELERDİR?

-E-ticaret hizmeti veren üye iş yerleri kampanyaya dahil değildir.

-Bankkart'ın kredi ve banka kartı özellikleri ile yapılan işlemler harcama tutarına dahildir.

-Sadece kart sahibi olan müşteriler katılabilir.

-Kampanya Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri ile yapılan işlemleri kapsamamaktadır.

-Nakit çekme, teminat rezervi, iade, iptal ve Bankkart Lirası işlemleri fiyata dahil değildir.

-Kampanyada kazanılan Bankkart lirası 11 Kasım tarihinde yüklenecektir.

-Kampanya süresince yapılan işlemler iade edildiğinde, verilen Bankkart lirası iade edilecektir. Müşteri'nin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lirası yoksa kalan tutar hesap özetine borçlandırılacaktır.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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