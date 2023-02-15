Ziraat Bankası müşterileri 15 gün içinde bunu yapsın! Tam 250 TL hediye verilecek: Kaçıran bin pişman olur!

Ziraat Bankası müşterileri için kampanya üstüne kampanya yayınlıyor. İnternet sitesinden kamuoyuna duyurduğu en son kampanyasında Şubat ayında 250 TL verme sözü verdi. Toplamda 500 TL ve üzeri 50 TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL Bankkart TL verileceği belirtildi. Promosyon 1 Şubat'tan itibaren giyim, takı, aksesuar, kozmetik ve çiçekçilik sektörlerinde geçerli olacak.
Promosyon, 28 Şubat'ta Sona Erecek
Daha önce yapılan açıklamaya uygun olarak, 1 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında toplam 250 TL Bankkart TL'si için 50 TL verilecek.
Kampanya Detayları
Kampanya Şubat ayına özel 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr’den veya SUBAT250 yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlanmalıdır. Kampanyadan yararlanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir. Kampanyaya katılan müşterilerimiz, kampanya süresince Bankkart’ları ile anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerimizde tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL, toplamda 250 TL Bankkart Lira kazanabilecektir. İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS’undan yapılması gerekmektedir. Harcama tutarı için Bankkart’ın kredi
kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınacaktır. Kampanya kapsamında Bankkart Lira verilecek işlemler peşin veya taksitli yapılabilir. Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir. E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değildir Bankkart Liralar kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerimizin kartlarına anında yüklenecektir. Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 250 TL’dir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabilir. Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir. Nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri dahil değildir. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.