Ziraat Bankası müşterileri bayram edecek! Maaş alanlara tak diye 5 bin TL ödeme müjdelendi! Bankadan az önce duyuru yapıldı

Ziraat Bankası, ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşlara yeni bir kampanya kapsamında 5 bin TL ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını duyurdu. Bir kamu bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı sunmaktadır.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsanız, 5000 Türk Lirası nakit ihtiyacınız varsa kredi ödemelerini maaşlı müşteri ile birlikte ödeyeceksiniz. Acil durumlarda işlemlerinizi tamamlayabilir ve kredinizi hızlı bir şekilde çekebilirsiniz.
5000 Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Acil bir ihtiyacınız varsa kredi başvurumuzu yaparak nakit ödeme yapabilirsiniz ve bu avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar 5 dakika içinde sonuca ulaşacaktır. Hızlı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi yapabilecek ve kredi ödemelerini yapabilecek kişilere kampanyalarınız kapsamında 36 ay vade için 5.000 Türk Lirası kredi verilecektir. Size en yakın banka şubesinden işlerinizi yürütebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isterseniz Ziraat Bankası'ndan düşük faizli evrensel kredi alabilirsiniz. Banka müşterisi değilseniz size uygun olan kredi notu ile size verilen 5000 Türk Lirası ihtiyaç kredisi dışında limiti daha yüksek olan kredileri kullanabilir ve hesabınıza para yatırarak onaylanabilirsiniz. En yakın banka şubesine gidip kredi çekebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isterseniz 5 dakikada sonucu alacaksınız.