Ziraat Bankası müşterileri bayram edecek: O tarihe kadar başvurana para hediyesi var!

Ziraat Bankası vatandaşla yeni bir haber paylaştı. Gelen bilgilere göre TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan ve 500 TL depozito ödeyen kişilerin ücretleri iade ediliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI ÜCRET İADESİNE BAŞLADITOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan ve Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapan vatandaşlar 500 TL ücret iadesini geri alacak. Çekiliş yapıldıktan sonraki 5 iş günü içinde çekilişe başvuru yapan ancak hak kazanamayan vatandaşların 500 TL ücretleri hesaplarına iade ediliyor.
Halkbank üzerinden depozito yatıran vatandaşlar siteye kimlik numarası ve telefon numarası ile giriş yaptıktan sonra hesap bilgilerini doğru şekilde girecek ve depozito ödemeleri hesaplarına iade edilecek. Kasım ayında başlayan TOKİ başvurularının Mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. Şubat ayında çekilişler başladı. Gelen bilgilere göre 5-6 Şubat tarihinde İzmir, 6-13 tarihinde Afyonkarahisar, 7-8 Şubat tarihinde Edirne, 11 Şubat tarihinde Kırklareli çekilişleri yapılacak. Kura çekilişinden sonra hak kazanamayan vatandaşlar 5 iş günü içinde başvuru yaparak 500 TL ödemelerini geri alacak. ATM üzerinden ödemelerini alacak vatandaşlar IBAN numaralarını girerek ödemelerini alacak. Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden para yatıran vatandaşlar şube üzerinden veya mobil uygulama, internet bankacılığı üzerinden de iade başvurusu yapabilecek.