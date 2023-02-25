Finans
25 Şubat 2023 - 11:45

Ziraat Bankası müşterileri bayram edecek: O tarihe kadar başvurana para hediyesi var!

TOKİ sosyal konut projesine başvuran ve başvuru ücreti ödeyen insanlara müjde verildi. Ziraat Bankası ücret iadesi nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
25 Şubat 2023 - 11:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat Bankası müşterileri bayram edecek: O tarihe kadar başvurana para hediyesi var!


Ziraat Bankası vatandaşla yeni bir haber paylaştı. Gelen bilgilere göre TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan ve 500 TL depozito ödeyen kişilerin ücretleri iade ediliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ÜCRET İADESİNE BAŞLADI

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan ve Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapan vatandaşlar 500 TL ücret iadesini geri alacak. Çekiliş yapıldıktan sonraki 5 iş günü içinde çekilişe başvuru yapan ancak hak kazanamayan vatandaşların 500 TL ücretleri hesaplarına iade ediliyor. 



TOKİ Sosyal Konut Depozito İadeleri

Halkbank üzerinden depozito yatıran vatandaşlar siteye kimlik numarası ve telefon numarası ile giriş yaptıktan sonra hesap bilgilerini doğru şekilde girecek ve depozito ödemeleri hesaplarına iade edilecek. Kasım ayında başlayan TOKİ başvurularının Mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. Şubat ayında çekilişler başladı. Gelen bilgilere göre 5-6 Şubat tarihinde İzmir, 6-13 tarihinde Afyonkarahisar, 7-8 Şubat tarihinde Edirne, 11 Şubat tarihinde Kırklareli çekilişleri yapılacak. Kura çekilişinden sonra hak kazanamayan vatandaşlar 5 iş günü içinde başvuru yaparak 500 TL ödemelerini geri alacak. ATM üzerinden ödemelerini alacak vatandaşlar IBAN numaralarını girerek ödemelerini alacak. Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden para yatıran vatandaşlar şube üzerinden veya mobil uygulama, internet bankacılığı üzerinden de iade başvurusu yapabilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ