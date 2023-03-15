Finans
15 Mart 2023 - 20:00

Ziraat Bankası müşterileri bu habere zil takıp oynayacak! Bunu 10 dakika içerisinde yapanların hesabına 2000 TL yatırılacak!

Bankalardan kampanya haberleri gelmeye devam ediyor. Müşterileri için yeni kampanyasını duyuran Ziraat Bankası, 2000 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Detayları merak eden müşteriler hemen araştırmalara başladı. Bankanın kampanyasının detayları haberimizde.

Finans
15 Mart 2023 - 20:00
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Ziraat Bankası müşterileri bu habere zil takıp oynayacak! Bunu 10 dakika içerisinde yapanların hesabına 2000 TL yatırılacak!
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Müşterileri için daima kampanyalar hazırlayan banka, promosyon ödemeleri yapmaya devam ediyor aynı zamanda kredilerde de ödeme kolaylığı sağlıyor. Banka yetkililerinin açıklamalarına göre, banka kartı olan herkese 2 Bin TL ödeme yapılacak. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

ziraat kampanya

ZİRAAT BANKA KARTI OLANLARA MÜJDE



Ekonomik zorluklar sebebi ile ödemelerini yapmaya zorlanan vatandaş için bankalar destek olmaya devam ediyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası da bu bankalar arasında. Banka kartı olan vatandaşlar için kampanya hazırlayan banka, müşterilerini mutlu etti. Başvuruda bulunan vatandaşlar için bu ödemenin yapılacağı açıklandı. Son başvuru tarihini ise 31 Mart olarak bildirdi.

ziraat kampanya

Ziraat Bankası bankkart ile yapılan alışverişlerde 2 Bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Fakat Tatil Budur sitesi üzerinden kart ile alışveriş yapılması gerekiyor. Kampanya hakkındaki daha detaylı bilgilere ise, Ziraat Mobil Bankacılık şubesi üzerinden ulaşılabilir.  

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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