Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Bunu yapanlara 3000 TL parası geri verilecek

Ziraat Bankası, yeni bir kampanyayla müşterilerine müjde verdi. Bank Kart kullanıcıları için düzenlenen Nisan ayı kampanyası kapsamında, yapılan harcamalardan binlerce liralık para iadesi kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanyaya katılmak ve aranan koşulları yerine getirmek şartıyla, kart sahipleri hesaplarına para iadesi alabilecekler. Kampanyalar arasında en dikkat çekeni ise "Kappatur'da 3.000 TL Bankkart Lira" kampanyası. Bu kampanyada, yapılan harcamalar üzerinden 3 bin TL'lik para iadesi kazanma imkanı sunuluyor. Ek olarak, market alışverişlerinden 300 TL, Troy'da 1.500 TL indirim kazanma fırsatları ve Trendyol'da peşin fiyatına 3 taksit gibi farklı kampanyalar da bulunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartlarına gelince, Bank Kart kredi kartı veya banka kartı özelliği ile Kappatur'da tek seferde yapılacak 10.000 TL-14.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlere 1.000 TL Bankkart Lira, 15.000 TL-29.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlere 1.500 TL Bankkart Lira, 30.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişlere ise 3.000 TL Bankkart Lira verilecektir. Kampanya 10 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr web sitesinden veya SMS ile başvuru yapılabilir. Kampanyadan yararlanmak için kampanyaya katılım sağlamak gerekiyor. Ayrıca, Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişler geçerli olacaktır. Kazanılan Bankkart Liralar 22 Mayıs 2023 tarihinde yüklenecek ve 3 Temmuz 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Bankkart Liralar 4 Temmuz 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilir. Bu şartları yerine getiren kişiler, hesaplarına para iadesi kazanma imkanı elde edebilirler. Ziraat Bankası'nın diğer kampanyalarından da yararlanmak için bankanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.