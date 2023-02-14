Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Listede adı olanlara para iadesi yapılacak: Bu tarihi kaçıran çok üzülür!

Başvuru yaparak nakit kullanan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi yapan Ziraat Bankası, kredi işlemlerini düşük faiz oranlarıyla işlemeye devam edecek. Bankadan yapılan açıkalamada nakit ihtiyacı olanlara başvurmaları halinde aynı gün ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı bildirildi. Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursanız nakit avansınız uygun görülmesi halinde banka şubeniz aracılığıyla hesabınıza anında yatırılacaktır. Ziraat Bankası, bir devlet bankası olarak vatandaşlarına kullandırdığı krediler için genellikle en düşük faiz oranlarını kullanmaktadır. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurusunu yapan vatandaşlar beş dakikada sonuç alıyorlar.
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14 Şubat 2023 - 21:15
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Ziraat Bankası'nda banka hesabı bulunan tüm vatandaşlara 11 gün içinde nakit olarak ödeme yapılacağı açıklandı.
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