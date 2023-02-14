Finans
14 Şubat 2023 - 21:15

Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Listede adı olanlara para iadesi yapılacak: Bu tarihi kaçıran çok üzülür!

Ziraat Bankası'nda banka hesabı bulunan tüm vatandaşlara 11 gün içinde nakit olarak ödeme yapılacağı açıklandı.

Finans
14 Şubat 2023 - 21:15
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Ziraat Bankası müşterileri dikkat! Listede adı olanlara para iadesi yapılacak: Bu tarihi kaçıran çok üzülür!
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Başvuru yaparak nakit kullanan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi yapan Ziraat Bankası, kredi işlemlerini düşük faiz oranlarıyla işlemeye devam edecek. Bankadan yapılan açıkalamada nakit ihtiyacı olanlara başvurmaları halinde aynı gün ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı bildirildi.

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursanız nakit avansınız uygun görülmesi halinde banka şubeniz aracılığıyla hesabınıza anında yatırılacaktır. Ziraat Bankası, bir devlet bankası olarak vatandaşlarına kullandırdığı krediler için genellikle en düşük faiz oranlarını kullanmaktadır. Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurusunu yapan vatandaşlar beş dakikada sonuç alıyorlar.



ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve zor şartlar için uygun görünüyorsa, işlemi gerçekleştirmek için kredi ödemesini makul bir faiz oranıyla kullanabilirisiniz. Acil bir durumda, paranızı alıp kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak bankanızdan her zaman ödeme alabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanan her vatandaş, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını kullanarak 7 gün 24 saat banka müşterisi olarak kredi ödemelerini kullanabilirler.

 11 gün içinde kullandırılan kredilerde maksimum 50000 TL olan bu kredi, düşük faiz oranıyla sunulmakta ve yalnızca banka müşterisi olup gelir belgesi olmayan vatandaşlara verilmektedir. Bu kredi kampanyasına katılmak için aceleniz varsa Ziraat Bankası aracılığıyla başvuruda bulunun.

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